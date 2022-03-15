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汉密尔顿将更名，加入母亲姓氏

刘易斯·汉密尔顿透露他正在给自己更名，把母亲的姓氏“拉巴列斯提”（Larbalestier）加入自己的全名。

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汉密尔顿将更名，加入母亲姓氏
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昨天汉密尔顿在出席2020迪拜世博会的活动时，向现场观众公布了自己正在做的事。他现在的全名是“Lewis Carl Davidson Hamilton”。

这位37岁的英国车手已经赢得了103场大奖赛、103个杆位和七个世界冠军头衔。只要再取得一次车手总冠军，他将超越迈克尔·舒马赫成为F1历史上世界冠军数量最多的车手。

近年来汉密尔顿积极利用自己的影响力，参与到一些社会性问题，例如环境保护和平等权利。他认为女性在结婚后不应该失去她们原来的姓氏，换上夫姓。所以他打算把母亲卡门的原姓氏加到自己的名字里。

“我真心为我家族的名字‘汉密尔顿‘感到骄傲，”他说道。“你们可能不知道我母亲的姓是‘拉巴列斯提’，我正要把它加到我的名字里。”

“因为我完全不能理解当人们结婚时，女性就失去了她们的姓。我的母亲，我真的想让她的名字与‘汉密尔顿’一起延续下去。”

去年12月汉密尔顿参加封爵仪式时，母亲卡门到温莎城堡观礼。不过英国人没有透露何时会完成更名，只表示“希望很快，我不知道是否是本周末，但我们正在做”。

上周末汉密尔顿完成了季前测试，在前往迪拜参加世博会活动之后，他将回到巴林准备本周末揭幕的2022赛季。这是他与梅赛德斯一起征战的第十个赛季。上周六他在新闻发布会上直言W13赛车目前无法争夺胜利，而这几天他将与车队工程师开会了解车队改进赛车的计划。

根据目前的合约，汉密尔顿将为德国制造商比赛至2023年。

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