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Formula 1 / Qatar GP 新闻

汉密尔顿将在沙特和阿布扎比继续使用彩虹涂装头盔

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2021赛季将在沙特阿拉伯和阿布扎比举行的最后两场F1比赛中，刘易斯·汉密尔顿将继续佩戴彩虹色涂装头盔，来表达他对LGBTQ+人群的支持。

汉密尔顿将在沙特和阿布扎比继续使用彩虹涂装头盔

汉密尔顿在于洛塞尔国际赛道举行的第一场卡塔尔大奖赛前，公布了新的头盔设计。

在练习和排位赛中使用该设计后，汉密尔顿表示，他打算在本赛季剩下赛程中保留该设计。2021赛季F1收官前的三场比赛在在中东举行，而根据国际特赦组织的评估，这些国家的人权记录 "极其令人不安 "。

当被Motorsport.com问及，卡塔尔赛事之后的沙特阿拉伯比赛中，他是否会佩戴彩虹设计时，汉密尔顿回答说："我可能会在之后的最后两场比赛中使用同样的头盔，至少坚持到下周。但我还没听到任何评论或是负面反馈。 ”

"它的背面写着'我们站在一起'和'爱就是爱'，对我来说，能够为这个群体发声很重要。因为我清楚，有些情况并不完美，我们需要讲出来。但我希望有人能伸出援手，我很想知道这里的情况，以及他们如何帮助LGBTQ+群体获得更多支持。”

“我都想倾听。”

Lewis Hamilton, Mercedes

Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

卡塔尔赛前的新闻发布会上，汉密尔顿表示，当体育组织访问有人权问题的国家时，他们不应该对人权问题视而不见。

这位梅赛德斯车手说："我确实认为，当体育组织去到这些地方，他们有责任提高对人权等问题的认识。这些地方需要监督，需要媒体曝光。平权是一个很重要的议题。"

2021年早些时候，阿斯顿·马丁车手塞巴斯蒂安·维特尔穿了一件绘有彩虹的T恤，以表达对匈牙利LGBTQ+群体的声援。本赛季他还在赛事中改变了头盔涂装，加入了彩虹图案。在上赛季的土耳其大奖赛，以及巴林的第一场比赛中，这位德国车手也使用了彩虹色的头盔。

翻译/Chloe

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