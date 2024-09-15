汉密尔顿将从维修区开始阿塞拜疆大奖赛

本周末在巴库，梅赛德斯已经在周五为乔治·拉塞尔更换过一次动力单元。车队在第一节自由练习后做燃油分析时，发现他的赛车存在异常，处于谨慎为他换上了使用过的动力单元，为此延误了他参加第二节练习。

周日上午，根据国际汽联发出的公告，梅赛德斯为汉密尔顿的赛车换上了本赛季的第五个内燃机、涡轮增压器、MGU-H和MGU-K，都超出了规定的四个范围。而且因为在排位赛后做的赛车调整，意味着他必须从维修区投入比赛，而非发车区最后。

汉密尔顿在周六的排位赛中获得第七名，落后查尔斯·莱克勒克的杆位圈0.924秒，相差第五位的队友乔治·拉塞尔0.4秒。车队在排位赛后表示他对轮胎温度感到挣扎。不过，这位拥有105个分站胜利的车手对此淡定，表示本赛季开始以来一直呈现周五有速度、周六没速度的趋势。

这不是汉密尔顿在F1生涯中第一次从维修区开始比赛。2014年匈牙利大奖赛上，他因为赛车在Q1中起火，不得不从维修区发车，但最后以第三名登上领奖台。

排位赛Q1发生爆胎的埃斯特班·奥康，在Alpine更换了他的动力单元之后，将与汉密尔顿一起从维修区开始比赛。这意味着发车区将只有18辆赛车，同样更换了动力单元零件的周冠宇和排位赛资格被取消的皮埃尔·加斯利将位于最后一排。