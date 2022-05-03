汉密尔顿对F1终于打开美国市场感到“惊喜”

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F1正在为本周末举办的首届迈阿密大奖赛进行准备，比赛将于迈阿密海豚队的硬石体育场举行。这场备受瞩目的比赛和奥斯汀的美国大奖赛一起出现在今年的赛历上，明年F1将在标志性的拉斯维加斯中心大道举办在美国的第三个分站。

七届世界冠军汉密尔顿，是2007年最后一届在印第安那波利斯举行的F1比赛的获胜者。2007年之后，F1在一段时间内没有设置美国赛站，直到2012年奥斯汀的出现。汉密尔顿表示很高兴见到F1终于在美国“起飞”。

“在我的成长过程中，我一直深知这项运动有多么美妙，同时也看到它在美国并没有和在世界其他地方一样深受欢迎。现在终于看到我们已经打开了这个市场，美国车迷对F1的兴趣日益高涨，这令我非常惊喜，”汉密尔顿说。“那里有着大量的体育迷。我是说，迈阿密将成为我们所有人的难忘经历，对赛车群体、对在当地观赛的车迷、对所有将飞到那里而之前也许从来没去过的车迷，都是如此。美国将在那里为大家提供良多，所以超级令人激动。”

Miami track drone overview Photo by: Miami GP

这条位于迈阿密花园的5.41公里长逆时针赛道拥有若干个低速路段和S形复合弯，并且一条长1.28公里、时速达320公里/小时的直道与17号弯发夹弯相连，被预计将是这条赛道上产生超车机会的主要区域。让社交媒体颇为感兴趣的是，赛道的伪船坞式设计也为体育场环境平添了一份迈阿密风情。

汉密尔顿的前梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯在模拟器上试跑了赛道之后，成为对这条新赛道表示赞赏的几位车手之一。

“事实上，我很高兴看到这条赛道似乎非常适合超车，”阿尔法·罗密欧车手说，“我想这条赛道的规划从我的角度看是很不错的，在这里比赛应该很棒，直道很长，还有几个非常适合超车的机会。所以，就让我们瞧瞧真实情况到底怎么样，不过对我来说理论上看起来不错。以及我肯定作为一次盛典这一定会非常令人惊叹。”