汉密尔顿对2020赛季争冠道路顺风顺水感到高兴

在斯帕收获本赛季第五场胜利后，汉密尔顿在车手年度积分榜上遥遥领先，比排名第二名的马克斯·维斯塔潘多出47分。

本赛季第七场比赛战罢之后，英国人夺取了其中5场的胜利。虽然还剩下10场比赛要进行，但是他第七次夺得世界冠军的希望一片大好。

当被问到是否预料到今年争冠局面的发展对他如此有利时，这位梅赛德斯车手表示：“我们所有人的计划显然是，以能够赢得胜利的最佳方式做好准备。

“今年已经做了有很多工作。例如排位赛，在我这方面，我真的试图在某些领域能有提高，同时不在其他领域退步。当然，我没法说我预计到本周我会在排位赛里有半秒钟的优势，并且相对其他比赛来说，我会有这几场比赛里的速度，但是我很高兴发展很顺利。

“我很高兴知道我能拿出我知道我可以达到的表现。无论如何，不会停止努力。你需要做的就是继续发力，继续努力，试着继续进化，因为其他人也是如此。举例来说，本场比赛后我们会进行工作汇报。不会所有人都面带微笑，而是会像：“好的伙计们，这里可以更好；这是赛车的弱点；这是我们真的需要关注的地方。’

“沟通。无论是调校或本周末的空力水平，无论是引擎的驾驶行。需要在所有领域继续努力，包括画设计图的人员都会继续努力。那是我们如何提高自我的方式。”

找回排位赛状态

上周日的比赛里，汉密尔顿领先梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯8秒轻松获胜，不过真正奠定基础的，是他在周六的排位赛里以半秒钟的优势拿下杆位。

梅赛德斯垄断了本赛季以来的所有杆位，汉密尔顿对博塔斯的排位赛战绩暂时为5:2。但是相比在斯帕，先前五场干地排位赛中，俩人的差距最大为0.3秒。

2019赛季，汉密尔顿有七次被博塔斯在排位赛里击败。这让他在本赛季开始前确定的目标之一，就是要重拾自己赖以成名的“杆位之王”本色。从实战来看，他成功做到了。

“去年瓦尔特利一如既往地跑出了优秀的单圈，但是我认为我在排位赛里发挥欠佳，而那一般是我的强项，”汉密尔顿在上周日赛后的新闻发布会上表示，“真的就是要理解那些轮胎，以及如何充分利用我的驾驶风格。”

“今年我已经做了几项调整，此外这辆赛车似乎工作得相当好。所以现在我重新能够跑出像去年之前我做出的那些排位圈，并且更有连贯性。

“这只是幕后的工作；是我们在模拟器上的工作；是我们所做的调校，在调整到位的同时不影响比赛。去年，（我在）比赛里十分强势。这就是微妙的区别。”

在银石第二场和巴塞罗那时，博塔斯在杆位竞争中都只输了不到0.1秒。而他承认为目前排位赛战绩不如队友而对自己 “生气”。

“我认为昨天我发现没办法匹敌，”芬兰人说，”当然，这总是因为许多细节：出场圈、让轮胎达到完美的工作窗口、前轮和后轮、调校、驾驶风格以及最重要的那一圈。”

“刘易斯的表现一直很连贯，在排位赛里不犯任何错，从数据来看，今年他在排位赛里占据上风，老实说这让我很生气，但是我正在尝试，而且我喜欢挑战，我非常期待下周末的排位赛。”