汉密尔顿满意梅赛德斯为追求性能而更换涂装

载入语音播放

在即将到来的新赛季中，梅赛德斯的赛车用回了2020和2021赛季的颜色方案。当时，在汉密尔顿的要求下，W11和W12被涂成黑色，以突出赛车运动的多样性问题，以及全球种族不平等的问题。

然而这一次，虽然梅赛德斯依然很高兴，能够通过涂装宣传这些重要寓意，但本次更改颜色的主要目标是确保W14赛车能够接近或者达到798公斤的车重下限。

2022年梅赛德斯恢复使用银色涂装时，赛车从未达到重量下限——今年原本这个下限要下调至796公斤，但后来FIA决定保持之前的标准：一方面2023年的轮胎配方更重，另一方面，所有赛车都必须搭载一个新的电子电路盒——原因是由该管理机构分发的几个标准部件超重。

梅赛德斯还增加了额外的空气动力部件，以弥补W13设计不足所失去的下压力，这可能会额外增重。

当被Autosport/Motorsport.com问及他对梅赛德斯回归黑色涂装，以及对上周举行的2023车队发布会背后的决定有何看法时，汉密尔顿说："车队里几乎每个人，或者至少车库里的每个人，都喜欢以前的黑色赛车，所以大家都很支持。车队中每个人都喜欢这个涂装。”

Mercedes W14 Photo by: Mercedes AMG

"并且根本的是，减重是我们的一个重要目标。我们去年一直超重，即使到最后一场比赛，我们也还有超重的困扰。所以，为了确保今年不出现类似的问题，这一直是我们关注的重点。 ”

"稍后（梅赛德斯在银石的试车）或下周（巴林的季前测试），我们会知道是我们是否达标了。因为即使在去年，车队也以为重量刚好，但其实远远超重了。”

"所以我很开心这个问题得到了认真地对待，这就是我们在颜料上看到的。我们看到很多碳纤维，赛车上没有太多涂料。只用了最低限度的涂料。我认为这是积极的，因为这意味为赛车性能不惜一切。毕竟外观不重要，能跑得快很重要。”

在梅赛德斯的新车发布会上，W14的下层表面仅有裸露的碳纤维，上半部分涂成了黑色。

目前尚不清楚这种混合是否为了在试航和宣传片拍摄过程中突出梅赛德斯赞助商的贴纸，或者车队是否将在即将开始的2023赛季中刮去黑漆，露出更多的碳纤维。

翻译/Chloe