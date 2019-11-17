汉密尔顿“完全接受”与阿尔本撞车的责任

倒数第二圈，汉密尔顿试图从10号弯内线去超处于第二位的阿尔本时，鼻翼顶到了对手的右后侧。阿尔本的赛车立即打转后滑到了另一侧，排名一落千丈。汉密尔顿带着受损的鼻翼继续前进，最终落后加斯利半个车身以第三名完赛并且参加了颁奖仪式。

但是赛会干事在经过调查后，认定梅赛德斯车手需要对事故负责，对他开出了加时5秒的处罚，让他退到第七名。

赛后第一时间，汉密尔顿已经在接受鲁本斯·巴里切罗主持的即时采访时，向阿尔本进行道歉。在出席前三名新闻发布会时获悉自己受罚后，汉密尔顿表示接受赛会干事的决定。

“我完全接受责任，送完全接受我从后面上来，所以是我碰到了他，而不是反过来，”英国人说，我还没看到过事故录像，所以我不知道情况有多糟糕。但是正如我说的，看上去那是一次机会，所以我去尝试了，结果不怎么好。我向亚历山大道歉，同时我抬起头往前看。”

汉密尔顿与阿尔本的事故，是这场疯狂比赛里最后的插曲。在两辆法拉利赛车相撞引发的安全车时段下，汉密尔顿主动进站更换轮胎，试图向胜利发起最后的冲击。但是在他与领先的马克斯·维斯塔潘之间，还有皮埃尔·加斯利和阿尔本这“二道障碍”。

英国人在比赛恢复后在迅速超过红牛二队车手后，追近了阿尔本并在10号弯发起进攻。泰国新秀实际已经敞开了内线的空间，但还是被汉密尔顿撞到。后者坦言，因为时间所剩无几而且他的终极目标是比赛胜利，所以他必须尝试进攻阿尔本。

“何时是尝试的正确时机，一直都是大问题，”汉密尔顿说，“我只有一圈半的时间。然后机会出现了：我在9号弯里更快。而且我在可以发起攻击的距离，所以我就尝试了。我当时想的是最终要追上马克斯。虽然很可能不成功，但那是目标。”

“我受到了处罚。我完全接受责备，因为我从后面上来。正如我此前说的，那（相撞）不是我的本意。你们很少见到我那么做——与别人相撞。事后来说，我可以等到经过终点线，但后话总是更容易。”

“我们还会继续战斗，那不会是他最后一次登上领奖台的机会，还会有更多精彩的比赛等着他。所以我希望（对阿尔本）这最多就是一粒很苦的药。我希望他也可以从中吸取经验。”

阿尔本“不生气”

如果没有这次碰撞，即使无法获得第二名，作为本赛季新人的阿尔本原本也能第一次登上领奖台。虽然这个结果令他“沮丧”，但是他对汉密尔顿“不生气”，因为他知道后者不是故意的，并且他承认没有想到对手会发起攻击。

“回顾头来说，我在9号弯里可以从后视镜里看到他，”红牛车手说，“我认为他距离超车还不够近，所以我没有防守。我进弯有点快，只想试着占住位置。我看到他有点想尝试，但当时觉得他没有下定决心。”

“问题之一就是当你以某个角度并排的时候，完全是视线盲点。所以你大概会给出空间，但你还是不知道他会在什么位置。这时你只能进弯并且祈祷内线没有人。结果我们碰到了，发生了那样的事故。”

这是自2016年西班牙大奖赛中著名的梅赛德斯撞车后，汉密尔顿第一次卷入撞车事故。自从2007年参加F1以来，他只在12个比赛场合里，因为比赛中发生的事件受到处罚。上一次还是2017年巴林大奖赛里，他因为在始入维修区时速度过慢——阻挡了丹尼尔·里卡多——而被罚5秒。至于他前一次因为撞到其他对手受罚，则是2011年新加坡大奖赛里撞到菲利普·马萨后，被罚通过维修区。