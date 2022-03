汉密尔顿：威尔·史密斯的《理查德国王》启发我记录自己的F1足迹

在威廉姆斯家族的支持下,这部名为《理查德国王》的电影讲述了理查德·威廉姆斯如何培养两位女儿成为网坛巨星,以及帮助她们在全方位的教育下成长的故事。

饰演理查德并担任电影制片人的史密斯已经凭借这一作品赢得了英国电影学院奖最佳男主角,并且还有望在本周日再次冲击奥斯卡影帝。

身为史密斯和威廉姆斯姐妹的好友,汉密尔顿表示,这对姐妹花成为网坛最伟大球员的故事对他来说是一种激励,与他在家人的支持下登上赛车运动巅峰的经历有着显著的相似之处。

“我真的很幸运,能够在拍摄过程中与塞雷娜和维纳斯讨论整个过程,以及她们有多激动,”当被Motorsport.com问及对于电影时的感想时英国人表示。

“当然,我了解威尔,所以我真的为他在这部电影中所展现的一切感到非常骄傲。我知道他荣获过很多奖项和殊荣,但我真的被这个故事感动了,最终,因为我想我们所有人都看到了她们的崛起,看到了她们的成功,所经历的磨难和考验。”

“但就像我们所有人一样,我们并不总是理解实现目标的过程。那些观看的人可能只是认为她们就是最好的,而不理解她们必须付出的承诺、时间和牺牲。威尔能强调这一点真是太棒了。”

“在每个成功的人背后,总有一些人,我可以与之联系,因为我有一个非常了不起的家庭,没有他们,我今天就不会在这里。我希望在某个阶段,我也能做类似的事情。”

“我认为这鼓舞了很多家庭。我相信在座的每一个有孩子的人都希望他们的孩子得到最好的,希望创造最好的机会,把他们推向正确的道路,但又不过分。我认为这部电影很好地展示了你可以如何做到这一点。”

Actor Will Smith waves the UAE flag ahead of the start

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images