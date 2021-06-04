汉密尔顿声援大阪直美，并提醒关注年轻运动员心理健康

23岁的四次大满贯冠军大阪直美日前主动选择在罗兰加洛斯退赛，受到了热烈讨论。事发的原因是，大阪直美在法网开始前通过个人社交媒体表示，她不会在赛后接受采访，因为她认为运动员的心理健康常常得到忽视，特别是输掉比赛还要接受媒体拷问时。

第一轮过后，这位日本网球选手没有食言，结果遭致赛会的重磅罚款，并且警告称如果她不履行义务，可能被禁止参加四大满贯。然而，当大阪直美披露自己在夺得美网冠军后遇到了心理问题后，舆论风向发生了巨大转变。

事发后，汉密尔顿就在个人平台上进行了转发并发表了个人观点。他强调运动员的“心理健康不是玩笑，是严肃的事情”，而且声称不应该让大阪直美独自面对。

本周末阿塞拜疆大奖赛前，汉密尔顿在出席国际汽联安排的新闻发布会时，不可避免地被问到了关于大阪直美问题，以及他是否认为运动员需要接受专业的心理指导。他声称以自己为例，他是在错误中不断吸取教训。

“我不认为我是正确的人选，来回答那么做是否合适——寻求帮助，”七届F1世界冠军表示。“我从未真正涉足过运动心理学，但我绝对认为这是一个值得思考的话题。”

“我不会说我对她有什么建议，我认为她是一位了不起的运动员和个人。她的激进主义是如此有影响力，而且在她如此年轻的时候，就肩负如此重担，这是不可避免的。 事实是，当你年轻时，你会成为众人瞩目的焦点，这对你来说是沉重的负担。”

“问题是我们大多数人可能都没有准备好。我记得当我刚参加F1时，车队有公关，但我还没有准备好，就被扔在镜头前；从没人告诉我要注意什么，或者什么可以帮助度过采访。你只是从错误中学习，这是特别令人头疼，尤其是当你的出发点是好的，却被人曲解的时候。”

“所以，我认为她非常勇敢，我为她的勇敢鼓掌，因为我认为现在 要问询的是那些赛事的管理者，向他们提出质疑，迫使他们不得不考虑如何应对。因为他们的反应方式可不好——罚款。”

“有运动员在谈论个人心理健康，然后因此被罚款，可不是什么好事。他们肯定可以更好地处理它，我希望他们深入思考，在今后找到更好的解决办法。作为运动员，我们鞭笞自己，我们处于极限，而我们只是普通人。”

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

现年36岁的汉密尔顿在2007年进入F1时22岁。因为异常突出的成绩，他立即被置于媒体之下。此后，无论是他第一次夺得世界冠军，还是个人场外生活，都受到了密切的关注。近年来，因为频频利用个人平台发声，致力于推动全球性社会问题的改变，他也受到了更多的关注。

在F1世界里，媒体与车手的关系同样微妙。每场大奖赛期间，车手同样有着媒体任务。新常态下，因为只能远程采访，国际汽联统一安排了周四的媒体时间，每位车手至少要出席15分钟的新闻发布会，随后还有电视或混合采访区的时间。

另外，对于包括汉密尔顿在内的成绩靠前的选手，几乎很少缺席周六排位赛和周日正赛后的前三名新闻发布会。而车队也会各自安排其他采访时段，确保满足媒体的需要，哪怕车手成绩不理想或者遭遇不如意的意外情况。

当被问到F1的媒体环境是否应该调整时，汉密尔顿表示自己吃过苦头后才吸取教训，而他呼吁给初来乍到的年轻运动员提供更多媒体相关的指导。

“这是个很好的问题。老实说我没有真正思考过，因为我只是来这里做我的工作，”他说到。“站在摄像机前面仍然会让人望而却步，那一点也不容易。特别是如果你很内向，你会不知道如何应对那种压力。有些人会更加感到不自在。这些年下来我已经学到了，或者说仍然在学习，我试着继续学习如何应对媒体。”

“当时我很年轻，我被直接扔进了维修区，没有人给我任何指导或支持。我很理解，当年轻车手进来时，他们面对我曾经经历过的事情。我不知道那是否是对他们有好处。我认为我们需要给予更多支持，并且我认为当你感到压迫的时候，不应该接受采访。”

“有些情景下，例如直美的情况，她感到不舒服，为了她自己的健康，她不想接受采访。（法网的）强烈反对太荒谬了，人们忘了她只是凡人。她说‘我感觉不好，现在没法接受采访’。我认为真的需要审视一下，以及人们如何面对；人们应该更多的支持她，为她助威。”