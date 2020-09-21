汉密尔顿在索契迎来追平舒马赫纪录第一个机会

自从在2001年匈牙利大奖赛中追平阿兰·普罗斯特的51胜纪录，并在随后的比利时大奖赛中拿下个人第52胜，舒马赫就一直是F1历史上胜绩最多车手，并且凭借在2006年中国大奖赛中个人最后一次获胜，把标杆定格在91场。

去年汉密尔顿第六次加冕世界冠军，并且个人胜利场数累计达到84场后，就被认为追平并打破舒马赫的所有纪录只是时间问题。

虽然2020赛季受到新冠肺炎疫情的影响而延迟开赛且赛程缩水，但是英国人仍旧一枝独秀。本赛季前九场比赛中，他获得了6场胜利，这意味着他距离“车王”的终极纪录只有“一场”之遥。

本周末的俄罗斯大奖赛，就是汉密尔顿迈出关键一步的第一个机会。过去的六年里，梅赛德斯在索契赛道保持全胜，而英国人在2014、2015、2018和2019年四次胜出。不过面对这样一个机会，汉密尔顿一如既往地表示不敢相信。

“感觉似乎不真实，”他在穆杰罗赛后表示，“显然，达到这么一个位置、能有一支那么优秀的车队和赛车、一个周末接一个周末取得成绩，是莫大的荣幸。”

“我的感觉是对那些始终刻苦工作的人有说不尽的感谢。我只是链条上的一环，但是当你有瓦尔特利这么优秀的车手、每个周末都把你逼到极限时，赢得这些胜利可不是易事。

“但肯定的是，我从来没想过自己会有今天的地步。”

按照眼下的趋势发展，汉密尔顿在今年第七次夺冠只是时间问题，而且解释基本肯定他将创下新的胜场纪录。同时，由于2021赛季沿用本赛季的赛车，在很多人看来，这预示了他已经提前“预定”了第八个锦标赛头衔。

截止至托斯卡纳大奖赛，汉密尔顿的名下已经有95个杆位和158次登上领奖台的纪录，都达到了F1车手之“最”。不出意外的话，这位现年35岁的车手将在不久地将在数据上完全成为F1“第一人”。