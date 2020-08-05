汉密尔顿：在其他运动中“屈膝”不是问题

在车手们对于前两场比赛的安排提出批评后，F1在上周日的英国大奖赛前举行了一场更正式的赛前仪式，以谴责种族主义。

全部20位车手应F1要求参加了这一仪式，并在国歌仪式前在赛道上摆出了不同姿势。所有人身着定制Ｔ恤表达了对于世界各地正在进行的反种族主义活动的支持。 其中13名车手选择了屈膝，7名车手选择了站立。

此前没有屈膝的六位车手再次选择了站立，凯文·马格努森也首次加入了这一行列。许多人认为，不愿屈膝是因为这一动作在他们的国家文化中有所“忌讳”。

在赛后的讲话中，汉密尔顿称赞了F1在组织本次仪式方面的进步，称其规范程度大有提升。英国人表示，他希望车手们在屈膝时能更加团结，并指出尽管运动员和工作人员来自不同国家，但在英超等其他体育项目中，人们会对此给予普遍的支持。

“我不会告诉你我对于每个人是否需要（屈膝）的看法，”汉密尔顿表示，“但是如果你看看其他的运动，比如篮球、足球，西班牙或是意大利的球队，还有世界各地的球队，无论哪个民族，他们都是团结一致的。”

“其中也有来自俄罗斯和西班牙的球员。所以我认为这是一项尚未完成的工作。如果不这么做的原因，是你认为你的国家会对此有看法。那么你所要做的就是看看其他运动，因为他们正在这么做。”

“所以我希望我们能一点一点地走到一起，越来越团结。”

同时汉密尔顿表示，他还没有和马格努森就不愿屈膝的原因进行探讨，但也表示此举更广泛的意图在于帮助提高车手们对此事的理解。

“我为所有穿着反对种族主义T恤的车手感到骄傲，我认为这是进步。”汉密尔顿表示。“我不知道马格努森为什么没有这屈膝，我没跟他交谈过。但我认为，我们只是在努力增进彼此的理解，我认为最重要的是车手们继续相互尊重。”

“也许我们需要更多的对话。我知道F1还没有和任何车手交谈过，也没有人单独和他们交谈过。”

国际汽联主席让·托德赞赏了密尔顿在当前提高赛车运动多样性的对话中发挥的领导作用，但同时也表示，强迫车手做出让他们感到不舒服的动作是不合适的。

翻译/小飞侠