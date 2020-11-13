汉密尔顿：土耳其重铺沥青的赛道叫人心惊胆战

F1自2011年后第一次来到伊斯坦布尔公园赛道进行比赛。然而第一节练习开始，车手们就在抱怨新铺的沥青表面像冰面一样光滑，而本周末倍耐力选用了三款最硬配方的轮胎，让情况更加棘手。

梅赛德斯遭遇了本赛季开始以来情况最艰难的周五，本周末迎来今年第一个世界冠军点的汉密尔顿更是在上午的阶段里处于前十名之外，而下午也排名第四，落在队友瓦尔特利·博塔斯之后。

在度过了“有点灾难的一天”后，汉密尔顿表达了他对赛道方面重新铺设沥青做法的不理解，认为原本只需要清扫就行，而现在的做法纯属“浪费金钱”，并且认为赛道条件比三周前进行葡萄牙大奖赛的波尔蒂芒更加糟糕。当时阿尔加夫的赛道为第一次迎接F1比赛重铺了沥青，已经引发了车队和车手的不满。

当被问到土耳其赛道的状况是像溜冰场还是汽车撞上冰时，汉密尔顿回答说：“都一样。这整个让人心惊胆战。这几乎就像到处都是水层，只要你用的是光头胎，你就会加速，而且是那么快。

“那是因为本质上你远远没有达到那些轮胎的工作温度。它们是那么的硬，只能在特定的温度区间里工作。所以如果你的温度低了10度或20度，它们是没法工作的。如果温度高了20度，它们也没法工作。

“因为一些原因，这里的表面是那么的光滑。较老的赛道，它们表面的碎石之间缝隙更大，所以更利于轮胎工作，而这里的碎石之间超级紧密、平坦且发亮——我猜是从柏油碎石或无论他们用了什么材料里渗出的油渍。真的是大写的屎。”

当天最快的单圈时间是马克斯·维斯塔潘做出的1分28.330秒，比2011年排位赛的杆位圈1分25.049秒慢了3秒之多。

汉密尔顿认为如果轮胎配方可以软一点，应该会改善情况。“硬胎毫无作用，中性胎一般，软胎开始变好。我认为如果软胎用的是最软的配方会好一点。但这是一条真心难的赛道。就像8号弯，你简直杀死了右轮胎，谁知道。原本应该比现在好一点，但情况就是这样。”

下午的练习里，法拉利的查尔斯·莱克勒克与两名红牛车手在时间榜上你追我赶。博塔斯做出的第三快时间，与维斯塔潘的标杆相差了0.575秒，汉密尔顿则达到0.85秒。

汉密尔顿认为当前W11赛车的速度完全取决于能否让轮胎达到工作状态，而红牛占据了先手。

“今天我的赛车没做任何调整，因为如果轮胎不能工作，你不知道平衡有什么问题，所以纯粹只是轮胎，”他说道。“但是你看到其他人让轮胎工作起来，你可以从一圈到另一圈，突然间就找到了一秒，因为轮胎在几个弯里工作了。”

“显然红牛在轮胎方面做得很出色，我们今晚绝对有些工作要做，试着找到能做什么调整。车迷们很难理解，因为赛车上的有些东西是没办法从根本上进行修改的。我们只能把工作做到最好。”

本周日，汉密尔顿只要在博塔斯之前完赛，就像第七次加冕世界冠军。而芬兰人要想留住最后的希望，必须比队友多拿至少8分。