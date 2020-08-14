汉密尔顿和维斯塔潘声称“排位赛引擎模式”禁令不会有作用

西班牙大奖赛之前，F1车队收到国际汽联发出的通知，告知会在比利时大奖赛前发出一份新的技术指示，将禁止车队在比赛周末使用不同的引擎模式。原因是，太多的引擎模式“让国际汽联在赛事的关键时刻监督符合所有动力单元相关的规则和规定极其困难”。

F1进入混合动力时代已经七年，车队会在比赛周末里的不同时间段里使用不同的引擎模式。最引人瞩目的就是“排位赛模式”以及比赛中一对一交锋时的攻击模式。这些模式可以在短时间里提高动力单元的性能，但是不能坚持太久。

梅赛德斯被视为“排位赛模式”的鼻祖，常常在最关键的杆位争夺时刻才启用。因此在外界看来，该条款会对这家德国制造商非常不利。

对于该突如其来的计划，与梅赛德斯一起五次捧起世界冠军的汉密尔顿声称他知道背后的用意，那就是给他效力的车队设置阻碍，但是他暗示此举可能未必有效。

“这不算出人意料，他们一直试着让我们慢下来，但是这真的不会对我们带来很多改变，所以不是问题，”汉密尔顿说道。

“车队的伙计们在引擎方面完成了出色的工作。这显然是要拖慢我们，但是我不认为会得到他们想要的结果。但是如果他们要这么做，完全没问题。”

难破梅赛德斯排位赛统治

红牛是本赛季最先终结梅赛德斯连胜的车队，马克斯·维斯塔潘在银石第二场的轮胎大战中力压博塔斯和汉密尔顿。赛前，本田引擎为两辆RB16赛车更换了全套动力系统，目标给车队更好的引擎管理限度。

本赛季迄今位置的五个杆位都被梅赛德斯包揽，德国人引擎的“排位赛模式”被认为对本田引擎拥有0.7秒的优势。然而在维斯塔潘看来，“排位赛模式”的禁止可能有助于红牛赶上梅赛德斯，但是他认为排位赛的结果可能不会有变。

“是的（好消息），但我猜这个新规则不会完全缩小与梅赛德斯的差距，”维斯塔潘在接受荷兰媒体采访时表示，“我确实认为他们（梅赛德斯）在Q2和Q3里比我们当前可以用到多一点的动力。所以这可能带来一些不同。”

“老实说，我认为差距会变小，但（周六）位置会维持不变，即使没有这些特殊的引擎模式。”

法拉利没有“不同模式”

作为梅赛德斯制造商身份的最大竞争对手，法拉利在上赛季被认为拥有了最强大的引擎，也成为其夏休期后豪取六连杆的重要原因。但是此后随着国际汽联一系列的引擎规则指令出台，意大利制造商“失去原本已经拥有的性能”。

当被问到“排位赛模式”的禁止会对法拉利带来什么影响时，查尔斯·莱克勒克称“只能是好事”，而且声称法拉利没有不同的模式。

“老实说，我不认为这会影响我们很多，所以我认为这对我们只能是好事，”摩纳哥人说道，“能有多大的好处，等着看看。但是对我们，我能说我们在排位赛和比赛里没有任何不同。所以对我们不改变任何事情。”

本赛季结束后就要离开马拉内罗的塞巴斯蒂安·维特尔表示同意，但也认为具体影响取决于制造商对引擎的额外开发程度。

德国人说：“这总是取决于你能够达成什么目标。如果你对引擎有些开发，你能够在一定里程里得到更多动力，对引擎更多压力，那么可能不实好消息。”