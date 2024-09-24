汉密尔顿和拉塞尔因身体“过热”缺席赛后媒体采访

梅赛德斯领队托托·沃尔夫透露，由于刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔在新加坡大奖赛后“身体过热”，俩人都缺席了赛后的媒体采访。

今年是新加坡大奖赛举办以来第一次没有被安全车打乱。这意味着车手们在炎热潮湿的环境中得不到喘息的机会，拉塞尔在最后阶段通过车队无线电形容自己的驾驶舱就像桑拿房一样。

考虑到两位车手在滨海湾赛道上完成筋疲力竭的62圈后的身体状态，作为锦标赛监管者的国际汽联接受了梅赛德斯关于两位车手不接受媒体采访的申请。

在谈到两位车手的身体健康时，沃尔夫表示：“他们都遭受了过热之苦，但他们现在没事了。他们都泡了个冰浴，我认为这有点帮助。”

从第三位发车的汉密尔顿仅获得了第六。第一阶段里使用软胎成为了英国人比赛的绊脚石。尽管拉塞尔获得第四名，但仍比最终夺冠的兰多·诺里斯落后了一分钟多。

沃尔夫承认梅赛德斯“错误地阅读了比赛”，他解释了让汉密尔顿使用软胎——此外只有丹尼尔·里卡多同样用这个配方的轮胎发车——这一决定背后的原因。

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, talks to the media in the media pen Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“我们的决定是基于以往的新加坡比赛，基本上就像摩纳哥一样列队前进，我们以为软胎会在发车时给他带来机会，”沃尔夫表示。“这几乎是唯一的超车机会。那是我们共同做出的错误决定。”

“我们认为这是一个很好的反向策略，但由于我们遭遇的后轮胎衰退，只能一条路走到底，而那是退步。所以，这背后是有逻辑的，但显然这与我们原本应该做出的决定相反，但这并不能掩盖赛车太慢的事实。”

“那真是一个痛苦的夜晚。这不是因为你的排名只有第四和第六——这不好，而且尤其在你从第三第四发车的情况下。”

“关于赛车，目前我们在温度高、牵引力要求高的赛道——这里和巴库——挣扎包括在巴库也是如此，但这不是借口。这不是我们对自己的期望，因为如果你最快的赛车比领先者落后一分钟，这很难接受。”

翻译/小飞侠