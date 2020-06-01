5月25日，手无寸铁的黑人男子乔治·弗洛伊德在明尼阿波利斯被警察杀害。事发后，世界各地近日都举行了抗议和集会。



许多著名的体育明星和公众人物都利用各自的平台来支持正在进行的抗议活动以及“黑人的命也是命”运动（# BlackLivesMatter）。其中包括汉密尔顿也在最近几天分享了一些帖子。



周日晚上，汉密尔顿在Instagram“故事”上表达了他的态度，直言F1行业在这一问题上“默不作声”。



“我看到你们中的一些人默不作声，你们中的一些人是最耀眼的明星，但却在不公正的环境中保持沉默。” 汉密尔顿写道。

“我们的运动里没有人发出这样的信号，因为这是一项由白人主宰的运动。我是那里仅有的有色人种之一，但我是孤独的。”

“我本以为现在你们会明白为什么会发生这种事，并对此发表一些看法。但你们并没有站在我们一边。 只想让你们知道我知道你是谁，我正看着你。”



英国人的同胞、迈凯伦车手兰多·诺里斯最近在他的推特个人签名上写道：“签署BLM请愿书# BlackLivesMatter”。



之后，汉密尔顿再重申了对于和平抗议人士的支持，但也补充表示，“除非我们所谓的领导人做出改变，否则就不会有和平。”

“这不仅仅是在美国，在英国、西班牙和意大利，到处都是如此。对待少数民族的方式必须改变，取决于你如何教育你的国民平等，消失种族歧视和阶级歧视，以及传递人人都是平等的理念。”

“我们并非生来就有种族主义和仇恨，而是由我们尊敬的人教导我们的。”

此前汉密尔顿就曾表示赛车运动需要最大程度的多元化，并在4月份表示他认为情况“比以往任何时候都糟糕”。

去年6月，这位六届F1世界冠军也曾表示自己渴望与F1的领袖们合作，试图帮助改变这项运动的模式，以创造持久的改变。



“我真的希望能通过和F1以及国际汽联合作，为改变F1现状出一份力” 汉密尔顿表示， “我不知道为什么没有足够多的来自不同背景的大学生、工程师、机械师，甚至是媒体。”

“我不知道，一直以来都是像现在这样。但我认为有机会为改变现状出一份力。所以我希望20年后当我回首往事的时候，如果有人会口口相传，他们可以说我是其中一份子。”

在汉密尔顿的帖子发布后，包括诺里斯、尼古拉斯·拉蒂菲、塞尔吉奥·佩雷兹和查尔斯·莱克勒克在内的一些F1车手也在社交媒体上表达了态度。

“完全坦诚地说，我对在社交媒体上分享我对整个情况的看法很不自在、很不舒服。这就是为什么我没有在今天之前表达自己的想法，”莱克勒克写道。

“我完全错了。我仍然在努力寻找词语来描述我在网上看到的一些视频中的暴行。应对种族主义需要的是行动，而不是沉默。请通过积极参与、参与和鼓励他人来传播意识。大声疾呼反对不公正是我们的责任。”



“别再保持沉默了。我支持# BlackLivesMatter。”

威廉姆斯的乔治·拉塞尔则写道：“我们都有权发表正确的观点——在此前之前，我不知道在这种情况下如何发表观点。

“正如查尔斯·莱克勒克所说，我只是对公开分享我对这些暴行的想法感到不自在。

“我现在还是很难理解我在新闻和社交媒体上所看到的——老实说，我仍然无法找到合适的词汇来表达它带给我的感觉。但是最终，无论说出来有多么不舒服，沉默是最没有用的。

“是时候我们大家团结起来，把种族主义永远地赶出我们的世界。用你的声音，尽可能多地传递出去。我们都有责任消除不公正的现象。”

卡洛斯·塞恩斯表示：“我们在2020年目睹的这些问题让我们不禁发现，我们祖先曾遭受过的痛苦和辛酸又再次发生。很难相信这些事情现在仍在发生，我们都留着同样的血脉。

“就我们的行业而言，我们是一项全球运动，有来自世界各地、不同背景、不同信仰、不同肤色和不同情况的工作人员和车迷。我们和谐互助以取悦大众，传播体育精神，传递团结。

“我绝对谴责一切形式的种族主义和一切形式的不公正。多元化推动我们前进，我们拥护它。希望有一天每个人都能如此。”

翻译/小飞侠