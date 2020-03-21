汉密尔顿告诉车迷自己一切安好

3月4日，汉密尔顿在前往澳大利亚参加2020赛季揭幕战之前，在伦敦参加了一场旨在鼓励年轻人的慈善活动。

本周早些时候，当时同样作为嘉宾到场的英国演员Idris Elba和加拿大主持人Sophie Gregoire Trudeau双双在接受病毒检测后得到阳性的结果，而Elba透露俩人曾在活动上拥抱。

由于汉密尔顿在活动期间曾与Elba、Trudeau等人合影，车迷对他的健康状况极其关心，特别是自本周二英国人在社交平台上发了一段教洗手的视频后，就一直没有更新。

不过，今天汉密尔顿通过社交平台告知他的车迷，他一切安好，虽然在自我隔离，但是依然刻苦地锻炼。

“我想让你们知道我非常好，感到健康并且一天健身两次，”汉密尔顿写道，“我没有任何症状，而且距离我见到Sophie和Idris已经17天了。我与Idris保持着联系，很高兴听到他没事。”

汉密尔顿承认他咨询过医生是否要进行病毒检测，但考虑到自己完全没有症状，他认为还是把检测的机会留给更加需要的人。

“我的确与我的医生交流过，再次确认我是否需要做检测，”英国人写道，“但事实是，可以做的检测的数量非常有限，有人比我更需要，特别是在我没有任何症状的情况下。”

“所以我所做的就是，在过去一周里自我隔离——事实上从上周五练习取消后开始，并且远离他人。”

与此同时，汉密尔顿再次提醒他的关注者要保持良好的心态，并且采取必要的卫生措施。

他写道：“每个人能做的最重要的事情是保持积极，尽可能维持社交距离；进行自我隔离，如果你需要的话；经常用肥皂和水洗手至少20秒。

“感谢你们的所有留言。我从远方把积极和爱传递给你们。”