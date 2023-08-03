汉密尔顿后F1未来不包含在梅赛德斯新合约谈判中

这位七届世界冠军目前正在等待他的律师和梅赛德斯代表澄清新协议的最终条款，该协议将使他在未来几年继续留在F1。但是合同迟迟未能签署引发了关于这笔交易的某些方面并不容易解决的猜测。

近期浮现的一个问题是，有暗示称汉密尔顿希望退役后在梅赛德斯担任某种大使角色。但在比利时大奖赛上，沃尔夫表示，新合同的重点完全与汉密尔顿作为一名车手相关。

“我们谈论的不是他退役后的大使角色，那也不是合同谈判的一部分，”沃尔夫解释说。“我认为他作为一名车手在车队中还有很多年的时间，因此现在只需要在合同中做一些整理工作。“

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“我知道它看起来有点（不确定），为什么还没有尘埃落定？但这只是合同里需要整理的琐碎的事情。”

沃尔夫和汉密尔顿最近几周解释说，完成这笔交易没有重大障碍，现在只是解决法律方面的问题。

汉密尔顿在匈牙利大奖赛上表示，签署合同的进展现在完全超出了他的控制。

“我一直都没有参与其中，”他说。“我从一开始就被排除在外。我想把注意力集中于我正在做的所有其他事情，所以团队正在后面进行处理。已经没有谈判了。这些都只是小细节。”

沃尔夫本人也支持这一观点，声称现阶段律师的参与意味着不可能明确事情何时能完成。

“我不想给你一个日期，因为这是律师在和律师谈话，”他说。“这不再是物质上的东西了，但你必须给它时间，我不想承诺日期。”

翻译/Holiday