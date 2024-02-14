汉密尔顿合同中“禁止挖人”条款可以防止梅赛德斯流失关键人物

梅赛德斯发布了2024赛季新车W15，这将成为汉密尔顿驾驶的最后一辆德国车队制造商的赛车，因为本月早些时候他向现东家投下了一枚重磅“炸弹”，告诉他们自己已经决定启用解约条款，在2025年加入法拉利。

这一转会立即引发了梅赛德斯车队其他高级员工——如他的工程师皮特·“博诺”·博宁顿——可能跟随他的说法，这在过去其他明星车手更换车队时也曾发生过。

1996 年迈克尔·舒马赫从贝纳通转投法拉利时，技术总监罗斯·布朗、首席设计师罗里·拜恩以及车队其他重要成员也跟随他去到了新东家。

199年，杰克·维尔纽夫带着他的比赛工程师乔克·克里尔从威廉姆斯转投BAR车队；2015年安德雷亚·斯戴拉与费尔南多·阿隆索一起从法拉利转投迈凯伦，并在西班牙人离开后继续留任，最终成为车队领队。

但Motorsport.com了解到，对于汉密尔顿，由于他的梅赛德斯合同中的一项特殊条款，类似的人事变动不可能发生。去年夏天，汉密尔顿与梅赛德斯签订了一份详细的合同，其中包含了一项特殊的“禁止挖人”条款，目的是防止车手更换车队后车队人员被挖走。

Mechanics bring Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, to the grid Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

这种高级管理人员合同中的禁止招揽条款很常见，其目的是保护公司在高层人员受雇于竞争对手之后，试图吸引其他人才加入时，不会出现大量员工外流的情况。

虽然在各方都同意的情况下，此类协议无法阻止个人跳槽，但它们确实可以防止时而出现的大范围混乱，如果对方采取“地毯式挖人”的手段。因此在F1合同中加入这样的条款并不罕见，尤其是在高级管理岗位。过去也曾有车手在合同中加入此类条款，以限制车手吸引最好的车队成员。

据了解，2014赛季结束时，塞巴斯蒂安·维特尔就因为他红牛合同中的禁止招揽条款而无法带着他当时的工程师纪尧姆·"洛基"·罗奎林加入法拉利。对于汉密尔顿来说，最想带走的候选人显然是他的比赛工程师博宁顿，俩人在梅赛德斯建立了非常成功的合作关系。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫承认，他期待与博宁顿坐下来聊聊未来。他说："未来的几个月里，我想每个人都需要聊一聊。我已经和博诺交谈了，当我告诉他（汉密尔顿的转会）时，他说‘是愚人节吗’？我们要在未来谈一下这件事情。”

翻译/Chloe