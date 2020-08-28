汉密尔顿：只有车手“督促”倍耐力打造更好的F1轮胎

在最近的西班牙大奖赛上取得压倒性的胜利后，汉密尔顿呼吁倍耐力应当为2022年开发一款更强的轮胎结构，以避免他认为车迷不希望看到的“轮胎管理”场面频繁出现。

在本周的比利时大奖赛前，汉密尔顿也被问及了对此的看法，以及他和大奖赛车手协会（GPDA）可以在改善这一问题上起到多大的助推作用。

英国人解释道：“轮胎过热、无法持续推进”是车手们常常抱怨的问题，同时也是F1却少近距离竞争的原因之一。“

“曾经当车手们处于轮胎博弈的年代时，他们的赛车也更轻，”他补充道，“那时两家公司会较劲，把对方推到极限。但现在除了我们，没有人会督促倍耐力。“

“但我们必须非常小心，因为我们不想‘打击’倍耐力。我们正在努力发挥建设性，并且试着坐下来与他们沟通。

“当我们看到最近的一封目标信时，它和我们的想法相去甚远。它没有来自车手的意见，也不是我们多年来一直想要的。因此，GPDA正在试图找到问题的根本原因。

“这也是我去巴黎的原因之一，当时他们正在签订协和协议，我只是想帮助他们，告诉他们，‘让车手们参与进来，我们不是在和你们作对，我们是这项运动的一部分，也想帮助它变得更好，就像你们做的一样。’

“我认为当时他们真的对此持非常欢迎的态度，现在他们也正在努力使轮胎目标协议变得更好。

“但是对于即将到来的一年(2022年)，我们的轮胎仍然和去年一样，并且问题仍然存在……我个人希望能有更多的进站，我认为那些一停的比赛不怎么精彩。

“我们的最软胎在抓地力方面是我们拥有的最好的轮胎。所以，我们希望它的抓地力更持久。我们不想要轮胎过热，这样我们才可以不断地接近前车，穷追不舍，然后把它们干掉。有时我们需要好几圈才能做到。”

身为GPDA的干事，格罗斯让表示已经在本月早些时候举行的西班牙大奖赛上，将车手对于目前轮胎的普遍不满转达给了倍耐力。

“我看到了汉密尔顿评论的新闻，我很高兴刘易斯能把他的观点提出来，并一直在努力督促获得更好的轮胎，“法国人表示。

“我们已经和倍耐力进行了会谈。在西班牙站的车手通气会上，我们通过远程会议的方式表达了我们的担忧，以及我们想要更好的轮胎和更安全的轮胎。

“因为在银石的第一场比赛中我们看到了一系列的问题。让我们拭目以待吧，我们正在力争获得更好的轮胎。”

翻译/小飞侠

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