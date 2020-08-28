Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
奥地利大奖赛
03 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
斯蒂利亚大奖赛
10 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
匈牙利大奖赛
17 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
英国大奖赛
31 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
70周年大奖赛
07 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
西班牙大奖赛
14 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
比利时大奖赛
28 8月
Event in progress . . .
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

汉密尔顿：只有车手“督促”倍耐力打造更好的F1轮胎

shares
comments
汉密尔顿：只有车手“督促”倍耐力打造更好的F1轮胎
By:

刘易斯·汉密尔顿表示，除了车手之外，没有人在“督促”倍耐力生产更好的F1轮胎。而罗曼·格罗斯让透露，GPDA最近已经就这一问题与意大利轮胎制造商进行了讨论。

在最近的西班牙大奖赛上取得压倒性的胜利后，汉密尔顿呼吁倍耐力应当为2022年开发一款更强的轮胎结构，以避免他认为车迷不希望看到的“轮胎管理”场面频繁出现。

在本周的比利时大奖赛前，汉密尔顿也被问及了对此的看法，以及他和大奖赛车手协会（GPDA）可以在改善这一问题上起到多大的助推作用。

英国人解释道：“轮胎过热、无法持续推进”是车手们常常抱怨的问题，同时也是F1却少近距离竞争的原因之一。“

“曾经当车手们处于轮胎博弈的年代时，他们的赛车也更轻，”他补充道，“那时两家公司会较劲，把对方推到极限。但现在除了我们，没有人会督促倍耐力。“

“但我们必须非常小心，因为我们不想‘打击’倍耐力。我们正在努力发挥建设性，并且试着坐下来与他们沟通。

“当我们看到最近的一封目标信时，它和我们的想法相去甚远。它没有来自车手的意见，也不是我们多年来一直想要的。因此，GPDA正在试图找到问题的根本原因。

“这也是我去巴黎的原因之一，当时他们正在签订协和协议，我只是想帮助他们，告诉他们，‘让车手们参与进来，我们不是在和你们作对，我们是这项运动的一部分，也想帮助它变得更好，就像你们做的一样。’

“我认为当时他们真的对此持非常欢迎的态度，现在他们也正在努力使轮胎目标协议变得更好。

“但是对于即将到来的一年(2022年)，我们的轮胎仍然和去年一样，并且问题仍然存在……我个人希望能有更多的进站，我认为那些一停的比赛不怎么精彩。

“我们的最软胎在抓地力方面是我们拥有的最好的轮胎。所以，我们希望它的抓地力更持久。我们不想要轮胎过热，这样我们才可以不断地接近前车，穷追不舍，然后把它们干掉。有时我们需要好几圈才能做到。”

身为GPDA的干事，格罗斯让表示已经在本月早些时候举行的西班牙大奖赛上，将车手对于目前轮胎的普遍不满转达给了倍耐力。

“我看到了汉密尔顿评论的新闻，我很高兴刘易斯能把他的观点提出来，并一直在努力督促获得更好的轮胎，“法国人表示。

“我们已经和倍耐力进行了会谈。在西班牙站的车手通气会上，我们通过远程会议的方式表达了我们的担忧，以及我们想要更好的轮胎和更安全的轮胎。

“因为在银石的第一场比赛中我们看到了一系列的问题。让我们拭目以待吧，我们正在力争获得更好的轮胎。”

翻译/小飞侠

Related video

加斯利依然“很难接受”休伯特去世的悲剧

Previous article

加斯利依然“很难接受”休伯特去世的悲剧
Load comments

About this article

Series Formula 1
车手 刘易斯 汉密尔顿 Shop Now
Author Alex Kalinauckas

Trending Today

四家德国制造商参赛制造Formula E“德甲”既视感
Video Inside
电动方程式 电动方程式 / 突发新闻

四家德国制造商参赛制造Formula E“德甲”既视感

汉密尔顿：只有车手“督促”倍耐力打造更好的F1轮胎
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

汉密尔顿：只有车手“督促”倍耐力打造更好的F1轮胎

Latest news

汉密尔顿：只有车手“督促”倍耐力打造更好的F1轮胎
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

汉密尔顿：只有车手“督促”倍耐力打造更好的F1轮胎

加斯利依然“很难接受”休伯特去世的悲剧
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

加斯利依然“很难接受”休伯特去世的悲剧

莱科宁只会根据自己的意愿决定是否继续参加F1
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

莱科宁只会根据自己的意愿决定是否继续参加F1

创造公平竞争环境是哈斯留在F1的关键
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

创造公平竞争环境是哈斯留在F1的关键

Trending

1
电动方程式

四家德国制造商参赛制造Formula E“德甲”既视感

2
Formula 1

汉密尔顿：只有车手“督促”倍耐力打造更好的F1轮胎

40m

Latest news

汉密尔顿：只有车手“督促”倍耐力打造更好的F1轮胎
Formula 1

汉密尔顿：只有车手“督促”倍耐力打造更好的F1轮胎

加斯利依然“很难接受”休伯特去世的悲剧
Formula 1

加斯利依然“很难接受”休伯特去世的悲剧

莱科宁只会根据自己的意愿决定是否继续参加F1
Formula 1

莱科宁只会根据自己的意愿决定是否继续参加F1

创造公平竞争环境是哈斯留在F1的关键
Formula 1

创造公平竞争环境是哈斯留在F1的关键

F1更新2020赛季剩余赛历，土耳其确定办赛
Formula 1

F1更新2020赛季剩余赛历，土耳其确定办赛

Latest videos

梅赛德斯复盘西班牙大奖赛 08:36
Formula 1

梅赛德斯复盘西班牙大奖赛

为何2020赛季F1将被记录为“黄金年” 06:28
Formula 1

为何2020赛季F1将被记录为“黄金年”

当“洛基”光临F1，他却拍了一部Champ Car电影 02:52
Formula 1

当“洛基”光临F1，他却拍了一部Champ Car电影

塞恩斯签约加盟法拉利 05:37
Formula 1

塞恩斯签约加盟法拉利

《大奖赛大纪事》：英国大奖赛最佳时刻 05:48
Formula 1

《大奖赛大纪事》：英国大奖赛最佳时刻

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权