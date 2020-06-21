汉密尔顿发起赛车产业多元化发展行动

上个月手无寸铁的美国黑人男子乔治·弗洛伊德遭到警察锁喉杀害后，世界各地掀起了反对种族歧视的运动。作为F1历史上唯一黑人车手的汉密尔顿，极为积极地参与到“黑人的命也是命”的黑人平权行动，并且毫不避讳批评他所在的这项白人占绝大多数的运动“默不作声”。

在今天出版的《星期日泰晤士报》上，这位F1世界冠军刊登专栏并且宣布发起“汉密尔顿任务”（The Hamilton Commission），与皇家工程学院开展研究合作，从全世界范围内寻找多元化的人才参加赛车运动。

“我见到我尊敬的人选择保持沉默，这伤了我的心。这就是为什么我不得不表明态度，”他在文章中写道。

F1自1950年诞生以来，只有汉密尔顿这一位黑人参加过比赛。即便是全球赛车运动，黑人车手也寥寥无几。已经拿到6个世界冠军的他，曾经不止一次透露过年少时受过欺凌。近期，他更是公开自己受到种族歧视对待的经历。

这次他在《泰晤士报》上写道，他小时候“参加卡丁车时曾被孩子扔东西”，“在2007年的一场大奖赛中遭笑话”。他还写道言，“曾习惯了如果我受到种族歧视，没人会为我出头的想法，因为没人亲身感受或理解我的经历。”

尽管F1竞赛总监罗斯·布朗近期表示有计划改善长期以来的多元化问题，但是汉密尔顿决定以自己的方式来帮助解决。

“汉密尔顿任务”将“致力于探索赛车运动如何能够被视为帮助更多黑人家庭出身的年轻人参与科学、技术、工程、数学（STEM）学科中，最终被我们的车队或其他工程领域部门录用。”

“它将探查一系列领域，包括缺乏行为楷模和职业辅导的学校，让更多黑人青年参加STEM课外活动的机会，妨碍多元化背景出身的人加入赛车行业的障碍，以及致使进入工程专业的黑人毕业生寥寥无几的问题性用人习惯。”

“这不会是单方面的研究。我们希望听到每天都面临这些挑战的年轻人和毕业生的声音，我们正在寻找更多在黑人社区工作的合作伙伴，以提供亲身经验。此外，我们希望招募来自政策和业务领域、致力于引导研究建议启动的的领导者。

“陈词滥调和象征性的时代已经结束。我希望‘汉密尔顿任务’会促成真正、切实、明显的改变。这项运动为一个来自Stevenage的害羞、工人阶级出身的黑人孩子提供了如此的多机会。20年后当我回顾时，我希望它变得与我们所生活的海纳百川的世界一样多样化。”

本周早些时候以远程方式进行的国际汽联“云研讨会”上，F1策略及业务发展总监Yath Gangakumaran称赞了汉密尔顿以身作则的态度，并且透露将在不久后公布F1促进多元化和包容性的计划。

“我认为，在许多方面，任何拥有数百万人追随者的组织或个人都有责任指出其所在领域的天生缺陷，”Gangakumaran说，“我认为刘易斯所做的工作确实有助于加速我们希望在F1看到的某些变化。在几周的时间内，你会开始更公开地听到我们将要做的事情。“

“我认为体育明星被告知不要插手其他领域的日子已经过去。 你已经看到（马库斯）拉什福德在过去几天中所做的事情，还有拉希姆·斯特林作为另一个英国的榜样，力求更多少数族裔的代表加入体育委员会，显然刘易斯也是。

“我认为这个趋势将会持续下去。 归根结底，如果你想成为历史发展的先驱者，重要的是顺应趋势，并且明确你作为一个组织展开行动的目标。”