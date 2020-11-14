汉密尔顿再批土耳其赛道是“噩梦”

梅赛德斯W11赛车从周五练习开始就无法找到理想的抓地力，而雨中进行的排位赛对局面没有任何改善。最终，德国车队本赛季包揽杆位的纪录就此作古。

加冕“七冠王”在望的汉密尔顿仅仅获得了第六名，落后兰斯·斯特罗尔的杆位圈4.795秒之多。

周五练习结束后，汉密尔顿就对伊斯坦布尔公园赛道所做的重铺沥青的工作表达了不满，认为比波尔蒂芒的情况更加糟糕。他形容赛道就像溜冰场一样，并且令他在赛道上“心惊胆战”。

“整个周末这条赛道就是一个噩梦，抓地力是那么的差，”他在排位赛结束后重申了观点。“但是我认为每个人都在同一条船上，只是赛道表面的抓地力是我多年赛车以来最差的。”

“考虑到我们所拥有的下压力，这是一个挑战，而雨战让排位赛变得真的很难。我们绝对受到抓地力和温度的限制，但是对我做的工作相当高兴。”

红牛在干地上进行的周五练习里表现出了强劲的速度，成为本周末的获胜热门。即使马克斯·维斯塔潘最终与杆位无缘，但在雨地上明显比梅赛德斯更有竞争力。

对此汉密尔顿表示他已经使出了浑身解数，无奈轮胎无法正常工作，让他无能为力。

“无论什么原因，有些人的轮胎工作得比我们更好。我认为最终我们都在外面挣扎，但是有些人更加严重，”梅赛德斯车手说道。“我已经尽了最大努力，我没有打转，没有犯错，所以我真的高兴。我已经做了力所能及的一切。”

“这肯定是最不愉快的排位赛之一，如果不是最不愉快的，最主要是因为赛道……结构是那么的好，但是抓地力是那么差，我们没法像我们想要的那样，通过弯角制造抓地力来达到速度。但这是一种挑战，而挑战总是好的。”

当汉密尔顿排位不佳时，他的梅赛德斯队友——也是唯一理论上还有夺得世界冠军希望的车手——瓦尔特利·博塔斯却没能把握住机会。在最后一个计时圈驶出6号弯打转，令他仅仅排名第九。芬兰人必须在土耳其的正赛里净胜队友至少8分，才能留住争冠悬念。