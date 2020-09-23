汉密尔顿入围《时代》100位最具影响力人物

汉密尔顿有望在本周末的俄罗斯大奖赛追平迈克尔·舒马赫保持的91胜纪录，而且如无意外，他将在今年晋升F1“七冠王”。

在今天出炉的《时代》2020年度100位最具影响力人物之中，汉密尔顿以他在赛道上的优异成绩和他在赛场下不遗余力地推动反对种族歧视，加入了政治家、音乐家以及其他杰出运动员的行列。

除了积极参与“黑人平权运动”之外，汉密尔顿还发起了以个人名字命名的“刘易斯·汉密尔顿行动”，试图帮助和鼓励更多来自少数族群的年轻人有机会学习并从事赛车领域的相关工作。而在他的影响下，六届F1世界冠军车队梅赛德斯，在其母公司戴姆勒集团的支持下，把今年的W11赛车的涂装和车手赛车服改为了全黑色。

至今为止，汉密尔顿是唯一的黑人F1车手。而对于他的上榜，美国黑人NASCAR车手布达·华莱士评价说：“我是唯一参加NASCAR顶级水平赛事的黑人车手。所以作为唯一的黑人F1车手，刘易斯的榜样对我特别有意义。

“他展示了我们是正经比赛的。看到他几乎每个周末都征服赛道，激励我效仿他的成就。他的行动主义也推动了世界。刘易斯通过他在社交媒体和F1赛事期间对黑人平权运动的拥护，带来了国际化的注意力。

“刘易斯的精神状态、他的气质、他利用所有机会使用他的平台来驱赶种族歧视的能力，不仅仅是对赛车手和其他运动员的模范。他是每个人的启蒙者。”

这是汉密尔顿继2016年之后第二次入选《时代》评出的全球百大人物。本次他被列入“巨人”类别。而其他上榜的运动员还包括NBA密尔沃基雄鹿的现役球员扬尼斯·安特托昆穆博、NBA退役球星德韦恩·韦德、去年带领堪萨斯城酋长赢得NFL“超级碗”的四分卫帕特里克·马霍姆斯。

这份入围名单里，为全球抗疫做出贡献的中国工程院院士钟南山同样榜上有名。