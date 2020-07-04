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汉密尔顿保住揭幕战头排发车位

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汉密尔顿保住揭幕战头排发车位
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2020年7月4日 下午6:42

刘易斯·汉密尔顿尽管在奥地利大奖赛排位赛后遭到调查，但是保住了第二位的发车位置。

汉密尔顿在2020赛季首个杆位的争夺中以微弱劣势输给了梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯。但是排位赛结束两个小时之后，赛会干事发出通知，确认汉密尔顿因涉嫌违反黄旗和赛道界限两条规则，遭到了传唤。

赛会干事收到报告称，当博塔斯在Q3最后阶段冲出赛道之后，汉密尔顿没有在黄旗路段减速，反而是提高了个人时间——尽管没能抢下第一名。

但是经过视频录像回看之后，赛会干事确认事发路段同时出现了黄旗和绿旗的信号灯，所以不能怪罪英国人。

裁决书中写道：“被提到的车手在5号弯通过了一个绿灯信号灯。视频录像确认，事发时黄旗和绿灯信号灯同时都有，因此向车手出示了相互矛盾的信号。鉴于这个原因，赛会干事决定不采取进一步行动。”

汉密尔顿在排位赛后的新闻发布上坦言，他在通过5号弯时特意观察了赛道情况，但是没有博塔斯的踪影，然后才在6号弯看到队友处于左手很远的地方，事发非常突然。

不过汉密尔顿受到的另一项控诉成立，他在Q3里的第一个计时圈时间因为在10号弯驶出边界而被删除。但是，这一圈的时间比之后那一圈稍慢，因此虽然被删除，但是没有直接的影响。

这意味着汉密尔顿保住了2020赛季揭幕战头排起步的机会，而他身后是马克斯·维斯塔潘和兰多诺里斯。

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