汉密尔顿“从没打算”转投法拉利

在土耳其大奖赛后第七次加冕世界冠军的汉密尔顿还没有与梅赛德斯签订新合约。35岁的英国车手在数据上实际已经成为F1“第一人”的，而多年来有不少人希望看到他与历史战绩最出色的车队——法拉利——联手。而他也声称去年在蒙扎比赛时，有法拉利车迷请求他投奔马拉内罗，因为跃马已经太久没有拿到过世界冠军。

事实上，去年早些时候，汉密尔顿曾与菲亚特-克莱斯勒汽车集团及法拉利主席约翰·阿尔坎在多个场合共同出席，双方也确实进行过交流。不过，汉密尔顿转投法拉利更多的只是外界一部分人的一厢情愿，而意大利车队也在今年签下卡洛斯·塞恩斯，由他在未来两年里搭档查尔斯·莱克勒克。

对于加盟法拉利的话题，汉密尔顿在巴林大奖赛前表示：“首先，我从来没有想过离开过我的车队。我认为对的事情是作为车手和普通人，当你考虑人生的下一阶段并且投入一段时间时，你必须分析自己的选择，确保已进行了尽职调查并了解利弊。

“我没必要知道我们的价值观是否一致以及时机……本来就没有这种打算。 我对此没有困扰。 我为我与梅赛德斯一起的旅途感到自豪和感激。

“再说一次，我认为梅赛德斯是这项运动历史上唯一一支车队，让你觉得自己是长期的家庭成员。 就拿为赛车奉献了整个人生的老一辈伟大人物来说，他们已经成为梅赛德斯品牌的一部分；你是进化之路的一部分，并且他们永远视你为家庭一员。 忠诚——我有这个纹身——对我来说相当重要。”

因为多种原因，汉密尔顿与梅赛德斯之间的合约谈判始终没有正式进行，尽管双方表达了明确继续合作的意向，尤其是英国人希望在德国公司的不同项目中做出更多贡献。梅赛德斯领队托托·沃尔夫此前表示，他认为双方更有可能在赛季结束后就续约进行洽谈。