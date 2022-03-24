汉密尔顿从未期待国际汽联在阿布扎比报告中道歉

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国际汽联在周六发表了关于上赛季颇有争议的阿布扎比收官站的调查报告，解释了比赛重启后的最后一圈，马克斯·维斯塔潘超越汉密尔顿并赢得世界冠军的事件始末。

该调查承认，前F1赛事总监迈克尔·马西犯有“人为过失”，澳大利人在重启比赛时未能执行F1运动规则中至少两项与此相关的条款。

但马西的行为被认为是为了让比赛尽快恢复“绿旗”，乃出自“善意”。同时该报告指出，由于赛事总监一职“身负重担”，以至于马西承受着巨大的压力。然而不可否认，令汉密尔顿大失所望的是他痛失F1冠军的“本质”。

这使得梅赛德斯车手在整个冬季都保持沉默，新赛季回归后的他也强调了保持“透明度”的必要性。

在报告发表后，汉密尔顿透露，他还没有仔细阅读过，并且也没有指望会在调查结果中收到任何形式的道歉，而是把重点放在了改善梅赛德斯在赛道上的表现。

“我可能会在(比赛)周末或类似的时候读一读它，”汉密尔顿在巴林表示。“好吧，我并不是在期待一句道歉，这也不是我真正关注的事情。我们知道事情就是这样，这很可能不会发生。”

“事实是，至少透明度在，承认这是人为过失，我认为这是积极的一步。不幸的是，我们无法回到过去，也无从改变过去。”

“所以我只是专注于做我现在能做的事，努力塑造未来，和团队齐心协力，努力让这辆车找到正确的窗口。我们还有一些工作有待完成。”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Mohammed bin Sulayem, President, FIA Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

在报告发表的前几周，汉密尔顿曾呼吁应当将其公之于众，以便车迷们全面了解在阿布扎比所发生的事。在调查结果公布的两天前，这位七届世界冠军还与国际汽联主席穆罕默德·本·苏拉耶姆见面，进行了一次“良好的会谈”，前者同意捐款5万欧元，以代替因错过国际汽联年度颁奖盛典而受到的处罚。

在阿布扎比的争议事件之后，国际汽联已经实施了一些变化，包括引入两名赛事总监轮流担任这一职务，以及设置一名赛事副总监、一名高级顾问和一个新的虚拟比赛控制室来提供更大的支持。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫认为，通过发布这份报告，FIA让人们看到如今的情况与之前所见有了巨大的变化。

“无论这份报告完整与否，苍白或有力，我认为它的发布都说明了F1在管理方面向前迈出了良好的一步，你可以从两种角度来解读它，”奥地利人表示。“我认为对我们来说，有句话或一个词说的是人为过失，而承认人为过失是非常重要的，所以现在让我们就此翻篇。”

“我知道它是今天发布的，但我已经不再去想阿布扎比了，因为今年我们的赛车被证明在赛道上没有竞争力。”

翻译/小飞侠