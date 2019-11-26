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汉密尔顿从巴西大奖赛的“非常放松”中吸取经验

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汉密尔顿从巴西大奖赛的“非常放松”中吸取经验
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2019年11月26日 下午6:38

世界冠军刘易斯·汉密尔顿透露，在巴西大奖赛上遇到的麻烦对他来说是一次重要的学习机会，令他体会到了在F1比赛中“非常放松”是什么感觉。

汉密尔顿在英特拉格斯与马克斯·维斯塔潘争夺胜利的过程中，经历了一场艰难的比赛，并且最终由于在倒数第二圈于红牛车手亚历山大·阿尔本相撞受罚，丢掉了领奖台完赛的成绩。

汉密尔顿在公开承认碰撞是他的过失之后，也表示他对巴西大奖赛的准备方式让自己有了新的认识。因为世界冠军争夺已经在之前尘埃落定，所以让他有机会以一种不同的方式来比赛。

 “你可以看到上一场比赛里我非常放松，”汉密尔顿出席在摩纳哥举办的Gran Turismo电竞世界总决赛时表示， “如果那是一场世界冠军争夺战，我原本会以第二名完赛。牢牢地把握住第二名，把积分收入囊中。”

 “所以我当然会权衡什么时候该去拼。那是今年第一次我在比赛里真的像那样去拼过头，看看结果如何。”

 “我为我们的那次碰撞付出了代价。但是如果我没有付出代价，如果我没有犯错……你通常会希望犯错，因为你可以从其中汲取教训。”

同时汉密尔顿表示，为了成为F1中最伟大的车手，他一直在努力提高自己在比赛所有领域的表现。

 “有些车手已经成长了，在练习阶段速度很快，但在比赛中的表现不是特别好，”在谈及车手的素质时英国人表示，“即使在今天，你也会看到很多车手在比赛中撞车并犯很多错误。但是如果他们能保持状态，就能在单圈跑出相当快的速度。”

 “有些车手很擅长刹车，有些则更擅长节省轮胎。你当然想成为一个全面的车手。我一直在努力成为最棒的全能车手。所以这包括一大堆的事情。”

汉密尔顿透露他每年都会重新设定追求成为最优秀车手的目标，专注于那些能让他超越其他人的地方。

 “作为一名F1车手，有很多关于日常自我思考。例如：我能成为赛季里第一个征服轮胎的人吗？我能驾驭这辆赛车并帮助设计团队朝着正确的方向进行开发吗？我会参与一些幕后的工作。”

 “如果只是驾驶方面，我总是在寻找完美，总是试图提高。对我来说，这些年来我学会了不同的驾驶风格。每个弯角都是不同的，你必须掌握你正在使用的不同技巧。跑一整圈，你用的不只有一种技巧。”

 “所以我认为熟能生巧。通过尝试太多或太少来进行练习，都是整个过程的一部分。”

翻译/小飞侠

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Series Formula 1
Event 巴西大奖赛
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Author Jonathan Noble

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