汉密尔顿仍会重温劳达的短信

梅赛德斯非执行主席、三届F1世界冠军得主劳达在摩纳哥大奖赛那一周逝世。当时，车队将W10赛车引擎盖上的一颗三叉星涂成红色，并且也把“光环”驾驶舱保护装置涂装成红色以示致敬，而汉密尔顿也佩戴了向劳达致敬的特殊版头盔。

汉密尔顿早前承认因为劳达的去世以及F2车手安东恩·休伯特在比利时大奖赛的致命撞击，2019赛季他一直同精神上的“恶魔”对抗。

汉密尔顿告知包括Motorsport.com在内的一部分媒体，说他非常想念和劳达聊天的时光。

他补充道：“我怀念收到那些信息，我怀念分享彼此的视频，我仍保留了我们之间的短信对话，现在时不时地会重温它们。”

“并且如果没有他的支持，我可能不会转会到现在的车队；没有他的支持，我可能已经离开了车队。我认为车队的成功离不开他。”

“出席董事会，给他们压力、打断他们的废话，是他非常擅长的事。但是他对我也非常真实，也是（董事会和车队）之间的桥梁。托托曾是赛车手，而董事会却不是。能有一名真正赢得过世界冠军的人（在董事会），他理解每个比赛周末都要取得好成绩是多么困难以及你犯错的时候，他都能产生共鸣。”

“这就是他对我来说是非常、非常重要的支柱的原因。因此我非常怀念他。”

汉密尔顿也感谢劳达在2013年他从迈凯伦车队转会到梅赛德斯车队时的影响，因为当时梅赛德斯车队自回归F1之后还没有带来有意义的影响，他的转会决定引发了批评。

汉密尔顿先是记得对劳达“在电视上表发了对我不那么好的评论”,在那之后他们就他转会梅赛德斯进行了沟通。

“突然之间我处于要做出我人生中一个重大决定的局面，而尼基打电话与我沟通”汉密尔顿说，“我认为“哇，我正在和一位三届世界冠军通话，而我一点也不了解他，因此我没法在电话里相信他。“

“但之后我和罗斯（布朗）坐下来会面，又和尼基在酒店的房间里沟通，从那时开始了我们共同的旅程。”

“我想我们变得像朋友一样喜欢对方。”

汉密尔顿也提到就在劳达离世不久前，他曾去看望他。“

“看到他的那一刻真的很难受，”他继续说，“我们之前一直互相发送视频给对方，我看着他从巨大的困境中康复过来。当他坐着轮椅回来时，我真的充满了希望。”

“然而他又一次倒下了，情况开始变得更糟。就在那时我去看望他，当你看到你朋友躺在床上插着各种管子的时候，还是会非常震惊。我之前有过那样的经历。我的阿姨死于癌症，因此我明白。”

“但那还是会让你震惊，同时你仍然能看到他身上的精神，他的精神仍然在发光，但同时也渐渐暗淡下来，你明白吗？”

“他和病魔斗争的精神开始衰弱，这在经历了长时间的对抗后是很自然的。而那触动了我。“