汉密尔顿了解梅赛德斯W12赛车升级计划

相比马克斯·维斯塔潘在赢得施蒂利亚大奖赛后，在车手年度积分榜上对汉密尔顿的优势扩大到18分，红牛RB16B赛车在第一场红牛环比赛中的优势，令梅赛德斯望尘莫及。

上周日赛后，梅赛德斯领队托托·沃尔夫更是承认，车队已经停止了对今年赛车的开发，而是把注意力放在根据规则改革为明年的赛车做准备。

不过很快，车队首席技术官詹姆斯·埃里森澄清，这不等于梅赛德斯没有为接下来的比赛准备好能提高竞争力。他说：“我们有一定数量的事物将在即将到来的比赛里让赛车更快，我们希望它们证明是足够的。”

本周末背靠背的奥地利第二场比赛前，当被问到车队的升级计划时，汉密尔顿回答说：“我知道我们会有升级，每个人都非常卖力地工作。我们对这辆赛车越来越了解，我们正在探索我们需要发力更多、找到更多性能的地方。我对车队完全有信心，我们会一直埋头苦干。”

梅赛德斯策略总监詹姆斯·沃尔斯在车队常规的赛后复盘节目里坦言，W12不会在今年有大规模的空气动力学套件升级，而他认为包括红牛在内的其他车队也会如此。同时，沃尔斯提到对所有车队，如何在今年赛车提升竞争力和2022年新车开发之间找到良好的平衡，是非常微妙的问题。

值得一提的是，为了设法改进W12赛车，向来不喜欢驾驶模拟器的汉密尔顿，在法国与第一场奥地利比赛前，去到了梅赛德斯的布莱克利工厂并驾驶了模拟器。他表示希望帮助车队提升赛车的速度，尽管他承认不会有翻天覆地的效果。

“好吧，我没法说我真的享受。只是在那些困难的比赛后，我想去工厂看看是不是有办法我可以试着帮助车队，把准备工作做得更好，”英国人说到。

“我认为这个过程中有些不错的成果，但不是彻头彻尾的改变。我会继续与车队一起工作，我们有车手在那里做了许多工作。只是我认为，如何跟进他们做的项目有一个过程。我们正在测试合适的东西，我认为总体是积极的。”

今年，汉密尔顿遭遇了2016赛季以后最长的不胜纪录。五年前，他在赛季里两次连续五场没有胜利入账，一次是赛季初的前五场，包括在西班牙与时任队友尼科·罗斯伯格的相撞退赛，随后是夏休期过后的前五场。最终，尽管从摩纳哥到赛季结束的16场比赛里，汉密尔顿十次赢得比赛，包括四连胜结束赛季，但还是在世界冠军争夺中5分不敌队友。那也是过去七年里，他唯一一次没有问鼎年度冠军。