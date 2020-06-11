汉密尔顿承担了梅赛德斯本次测试第二天的驾车工作，也是他自巴塞罗那测试之后首次坐回F1赛车驾驶舱。尽管只能使用2018年版本的W08赛车，但这位六届世界冠军在一整天工作完成后自我感觉良好。

“我不觉得我曾经离开过水，那是积极的地方，”英国人在梅赛德斯录制的视频中表示，“我认为每次你放完大假——我认为已经有大概103天了——你总会纳闷你是否仍然能驾驶。”

“所以知道我当然能（驾驶）是一种很好的感觉。我准备好了，我感觉很好。我希望你们一切都好，为即将到来的比赛感到兴奋。”

F1定于7月初在奥地利重新启动2020赛季，将在10周时间里辗转于欧洲6个国家，进行8场比赛，其中两次“三连赛”的安排。

距离季前测试已经过去3个半月，不少车手对比赛开始后身体和思想上能否适应有些许顾虑。

“当你第一次驶出车房的时候，你会有一点感觉，“汉密尔顿说，“无论经过多少年，都会感到新鲜。显然这是一辆旧赛车，但仍然感觉很神奇。我们完成了完整的项目。”

“瓦尔特利的测试是在干地上，而今天我在雨地上开始，相当滑溜溜的银石。但是我在这种天气下长大，所以已经习惯了。我依然对赛车有很好的感觉。”

梅赛德斯通过这次测试来对需要在比赛期间遵守的卫生安全规定进行练习。在测试期间，现场人员全都佩戴口罩。车队方面表示，只有在需要戴上巴拉克拉瓦头套之前，车手和机械师会取下口罩，但此时会严格遵守社交距离的要求。

梅赛德斯是第一支重返赛道进行测试的车队。据悉，法拉利将在近期同样以旧赛车测试。Racing Point会利用剩余的一天“拍摄日”，由兰斯·斯特罗尔来测试今年的RP20赛车，但只有100公里的里程限制，同时只能使用专门的轮胎。

至于其他车队，一些车队因为已经用完了总共两天的“拍摄日”，另一些则没有可以使用的旧赛车，因此无法安排测试。