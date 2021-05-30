汉密尔顿：为F1世界冠军之争打口水仗“很幼稚”

汉密尔顿在上周日摩纳哥站以第七名完赛，而维斯塔潘则为红牛车队带回了胜利，让英国人本赛季第一次在F1车手年度积分榜上失去了领先地位。

摩纳哥赛前的周三，汉密尔顿曾说维斯塔潘“感觉可能有很多地方需要证明自己”。而到了周末，维斯塔潘就在赛场上用积极进取、极具侵略性的行动赢得了比赛。

维斯塔潘在摩纳哥赢得胜利后表示“事实胜于雄辩”，显然是在挑衅选汉密尔顿，后者整个周末都跑得很艰难。

“你得在赛道上用事实说话，我喜欢这么做”，维斯塔潘说，“我们作为一个团队目前为止犯错最少，所以我们取得了领先。我希望我们能在余下的赛季中保持下去。”

被问及如何评价维斯塔潘的赛后言论时，汉密尔顿称他无意加入任何场下心理战，不想去打口水仗。

“我不玩心理战术，”汉密尔顿说，“克里斯蒂安 ‧ 霍纳对此会有什么表示有点意思，不过我可毫不在乎。”

“他们这周末表现很好，就是这样。我们也跑过很不错的比赛，不过就像我说的，还有17站要跑呢。所以当你陷入一场‘口水仗’，事情就开始变得有点幼稚了。”

不过梅赛德斯车队老板托托 ‧ 沃尔夫则对汉密尔顿和维斯塔潘间你来我往的评论显得更为接受，他表示场下的戏剧性也是世界冠军之争的另一重要元素。

“杰出的车手之间发生缠斗，”沃尔夫说，“冠军在两个方向间摇摆，这样的往来会让比赛更具娱乐性。”

“我觉得维斯塔潘这样说是出于娱乐效果，这样大家更有的谈、有的写。这是赛场上的动作片，赛场下的肥皂剧。”

翻译/花花大梦

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