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Formula 1 / 突发新闻

汉密尔顿为布莱恩特意外去世“深感悲伤”

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汉密尔顿为布莱恩特意外去世“深感悲伤”
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2020年1月27日 上午8:58

六届F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿向刚刚在直升机坠机事故中去世的NBA篮球巨星科比·布莱恩特致敬，并称自己受他“鼓舞激励”。

美国加利福尼亚时间1月26日上午10点许，41岁的布莱恩特在陪伴13岁的二女儿吉安娜搭乘直升机去参加比赛。但是，直升机在飞行途中不幸坠毁，导致包括布莱恩特女儿、飞行员和其他几位小女篮球员、教练和家长在内的九人全部遇难。

五次夺得NBA总冠军的布莱恩特意外离世后，全世界纷纷哀悼。与布莱恩特相识的F1世界冠军汉密尔顿也在个人社交媒体上表达了他的悲伤之情。

“听到我们失去了一位伟大人物让我难过，”汉密尔顿在推特上写道，“@科比·布莱恩特是最伟大的运动员之一，他鼓舞激励了包括我在内的许多人。我为他的家人和世界上许多他的敬仰者深感悲伤。愿他和他的女儿安息”

 

同时，他又在Instagram上发了一张多年前与布莱恩特共处时的照片，并配上“如此伤心，多么积极的心灵”的文字。

去年第六次赢得F1世界冠军的汉密尔顿，与众多知名的美国运动员保持着良好的私教，包括塞雷娜·威廉姆斯、汤姆·布雷迪等。虽然从事完全不同的体育项目，但是汉密尔顿一直受到其他杰出运动员的启发，而他以为得到国际体育大腕的认可感到“谦卑”。

去年十二月，在国际汽联年度颁奖钱的新闻发布会上，汉密尔顿对Motorsport中文网说道“我不是特别希望拿自己同其他人比较。但是我想说，这几年来不可思议的是，你希望到了某个阶段，你能获得那些给你带来启迪的其他伟大运动员的敬意。”

“像塞雷娜、费德勒、迈克尔·乔丹这样的伟大选手。在英国有很多非常优秀的年轻运动员，他们在各自的项目里、在奥运会的赛场上表现很出色。还有乌桑·博尔特。真的有很多伟大的运动员。”

“我在F1的时间已经比其他人长了。这段时期里，我已经开始收到其他优秀运动员的赞美，真的叫人顿感谦卑，因为我自己都是他们的‘粉丝’。我有一处住所就在汤姆·布雷迪隔壁，他有时会看赛车，支持我，我也会看他的比赛、支持他。”

“所以这真的令人吃惊，得到其他伟大运动员的欣赏或者至少被他们接纳，是一种感到谦卑的经历。”

去年首次参加F2就获得“年度最佳新秀”奖的中国车手周冠宇，也在Instagram上对偶像的离开表达了悲痛。

“无言以对……英雄安息。你让我爱上篮球，让我爱上洛杉矶。心系你和你的家人。”周冠宇展示了他个人收藏的布莱恩特的球衣、球鞋以及传记。

F1也经历过英雄坠机去世的悲剧。1975年11月29日，由二届世界冠军（1962和1968）格拉汉姆·希尔亲自驾驶的轻型飞机在英国境内发生了事故，他和另外五名Embassy Hill车队核心成员一起遇难。格拉汉姆·希尔是唯一同时拥有摩纳哥大奖赛、勒芒24小时、Indy 500三项赛事冠军的车手。他去世时，他的儿子达蒙只有15岁。此后，达蒙·希尔子承父业，并在1996年驾驶威廉姆斯赛车夺得世界冠军。

拥有13场大奖赛胜利的前英国F1车手大卫·库特哈德曾在2000年的一场坠机事故中死里逃生。当时，他所乘坐的私人飞机在里昂-萨托拉斯机场降落时发生意外，两位飞行员丧生，但库特哈德、他当时的女友Heidi Winchelski及他的训练师Andy Matthews只受了轻伤。

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