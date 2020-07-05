汉密尔顿：与阿尔本相撞是“倒霉”的比赛事件

最后一次安全车时段过后，在比赛还剩12圈时，阿尔本向第二名的汉密尔顿发起攻击。俩人在3号弯展开攻防战，但是红牛车手眼看刚好要超过对手时，他的赛车右后轮与梅赛德斯的左前轮相碰，打转后上了沙石区。

赛会干事介入调查之后，很快就对汉密尔顿开出了5秒的处罚。英国人虽然第二个冲过终点线，但是跌出了前三名，以第四名完赛。

这是近三场比赛中，俩人之间的第二次事故。前一次发生在巴西大奖赛最后几圈，不过当时是汉密尔顿从后追赶，有些鲁莽地在弯中顶到了阿尔本，葬送了后者第一次登上领奖台的机会。而昨天，泰国人凭借最后时刻使用软胎的优势，有机会向胜利发起冲击。

“首先，我非常尊重亚历克斯，他是一个非常有才华的年轻人，我绝对没有不喜欢他或讨厌他，”汉密尔顿在赛后传统的梅赛德斯新闻发布会上说。

“在巴西，你看到我直接向他（道歉），那完全是我的错误和问题，并试图有尊严地面对。

“我认为今天的是比赛事件，他的轮胎更好。我进弯的时候就是要全力防守，守住我的位置。我正常线路进弯，在转过来的时候出现了很多锁死。当你通过那个弯的时候，赛道开始下坡，所以有很多转向不足。

“然而，我的动力还没有回来，我只能继续减慢我的速度，而他突然加速，因为他有很多抓地力。他的左手边仍然有一整辆赛车的宽度。最终，我们相撞了。我认为我们相碰很倒霉，我不想与任何相碰。”

汉密尔顿表示他在比赛结束后没有与阿尔本面对面交流，并且尽管他对事故有自己的意见，但他接受判罚。

他补充道：“我真的认为这是倒霉，但是我尊重赛会干事最后的决定。除此之外，你也不没法说什么了。

“在我看到事故（录像）之前，我已经在采访中向阿莱克斯道歉了。只是因为现在正是热头上，你没法看清全貌。我不想太快下结论，并且显然我去看了录像，而我认为那是一次比赛事件。”

相撞后掉落到最后一名的阿尔本，最终没有完赛，而是在还剩两圈时在赛道上停下了赛车。

阿尔本相信红牛的策略让他很有机会获胜。因此，三场内第二次无缘领奖台让他格外失望，他觉得反倒是在英特拉格斯的事故更像正常比赛事件。

“我真的觉得我们可以赢下比赛，”阿尔本在赛后表示，“当然，梅赛德斯今天具备了绝对的速度，但我们的策略非常好。”

“当我进站的时候，我不知道我们在赛道上处于什么位置或者说发生了什么情况。当一切都清楚了之后，我们看起来真的很强。我知道他们用的是硬胎，而我们打算在这个阶段的前五圈来超车。我很有信心，并且赛车在最后阶段的感觉良好。”

“我认为在巴西那次更像对半开的机会“，红牛车手说，“这次我觉得我已经完成超越了，而且已经把注意力转向了博塔斯。但是太晚了，发生了碰撞。我知道从外线超车是有风险的，但是我真的给了他我能给的空间。”

“我已经在界限上了，我知道只要我给了他所有我能给的空间，就取决于他是否想相撞与否。”

Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“口水仗”

梅赛德斯领队托托·沃尔夫认为汉密尔顿受到的处罚“过于严厉”，在他看来阿尔本完全有足够的空间进弯，但他也理解赛会干事的处境。

“我们看了好几遍录像。刘易斯已经完全锁住了，”在家乡带队比赛的沃尔夫在赛后表示，“阿尔本还有40%的空间来进弯，这跟第一圈不同，当时刘易斯面对阿尔本的逼迫不得不退让。”

“所以在我看来，（处罚汉密尔顿）并不是完全有理由。但是我承认做这份工作要做出正确决定的复杂性。有时候对你有利，有时候对你不利。”

然而，在马克斯·维斯塔潘因机械故障退赛的情况下，阿尔本的功亏一篑令红牛无法完成在主场的三连胜。

红牛领队克里斯蒂安·霍纳在赛后红牛的媒体环节上表示：“我认为阿莱克斯在弯心的时候已经赢得了那个弯角，并且已经在出弯的位置上。

“为什么刘易斯需要让一个车轮留在那里？我不知道。所以对阿莱克斯来说肯定很沮丧。这是三场比赛里第二次发生在他身上。所以很不幸，因为我认为他今天应该有获胜的机会。”