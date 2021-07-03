汉密尔顿与梅赛德斯续约至2023年

梅赛德斯在奥地利大奖赛的排位赛当天，对外宣布车队已经与汉密尔顿完成续约，新协议为期两年至2023年。

汉密尔顿在2013年加入梅赛德斯。过去七年里，当他帮助德国车队成就七连冠伟业是，自己也六次夺得车手年度头衔，成为了与迈克尔·舒马赫平起平坐的“七冠王”。不仅如此，他已经在F1生涯里取得了100个杆位和98场胜利，在数据上名副其实地成为F1第一人。而续约两年意味着汉密尔顿将至少在布莱克利基地效力11年。

“难以相信，我已经与这支难以置信的车队合作了大约九年，而我很激动，我们将在接下来两年里继续这段合作关系，”汉密尔顿在梅赛德斯的官方声明中表示。

“我们一起实现那么多，但我们还能在赛道上和赛道下取得更多。对梅赛德斯如何支持我推动这项运动的多元化和平等，我感到极其骄傲和感谢。他们已经负起他们的责任，在创造更多元的团队和更有包容性的环境方面做出重要的举措。”

“感谢梅赛德斯所有全情投入和才华横溢的所有人，是他们的努力工作把所有变为可能，还有董事会对我一如既往的信任。我们将进入一个赛车的新时代，那将具有挑战性且令人激动，我等不及我们还能一起取得什么样的成就。”

当2021年世界冠军争夺，在梅赛德斯/汉密尔顿与红牛/维斯塔潘之间激烈上演时，F1将在2022赛季迎来规则改革。

“当我们从2022年起进入F1新时代之际，我们无法拥有比刘易斯更好的车手，”梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示。“他在这项运动中的成是最好的说明。以他的经验、速度和比赛技巧，他正处于他的巅峰时期。”

“我们非常享受今年我们面对的这场战斗，那也是我们想早点完成合约谈判的原因，那样就没有赛道上竞争的纷扰。我一直说，只要刘易斯仍然对赛车怀有气焰，他想继续多久就多久。”

汉密尔顿续约之后，梅赛德斯需要落实2022赛季的另一个车手席位，主要就在现任车手瓦尔特利·博塔斯和车队旗下年轻车手乔治·拉塞尔之间决定。

博塔斯在2017年加入德国车队，连续四年帮助车队完成制造商年度冠军的卫冕任务。但拉塞尔对芬兰人的位子觊觎已久，并且去年倒数第二场，当年轻的英国人临时代替感染新冠病毒的汉密尔顿比赛时，险些获得比赛胜利的表现，展示了他已经对新挑战做好准备。

不久前，沃尔夫就何时会做出决定，给出过多个版本，甚至“开玩笑”的等待赛季结束后。但据悉，德国车队很可能在夏休期这个时间点公布结果。

一直以来汉密尔顿力挺现任队友博塔斯，无论外界对他有多少批评。英国人认为他是“总体上最好的队友”，而且“不只是车手的表现”，而且“关于车队精神和如何在队友的环境下工作”。