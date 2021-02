汉密尔顿与梅赛德斯为2021赛季续约

由于新冠肺炎疫情、感染病毒、远程沟通等多种原因,汉密尔顿与梅赛德斯的续约谈判受到严重耽误,尽管双方始终愿意继续合作。终于上周末之前,双方终于走完了所有的流程,在2021年的新合约上签字。

“我对将与梅赛德斯的同事们开始第九个赛季感到激动,”汉密尔顿表示。“我们车队一起取得了难以置信的成绩,并且我们期待进一步创造我们的成功,同时继续寻求在赛道上和赛道下寻求进步。”

“同样地,我决心继续我们开启的让赛车运动为下一代变得更多元化的旅程,并且我感谢梅赛德斯对我解决该问题的决定十分支持。我很骄傲地说,今年我们进一步作出努力,发起了致力于这项运动多元化和包容性的基金。我对我们能够一起做的事情深受启迪,并且迫不及待想在3月回到赛道上。”

汉密尔顿刚刚在上个月度过了36岁生日。这份新合约意味着他将至少在F1继续征战三个赛季,包括2022年规则改革后的头两年。

去年第七次赢下车手世界冠军后,汉密尔顿追平了此前由迈克尔·舒马赫“独家”保持的“七冠王”纪录。同时,他累计以95场大奖赛胜利和98个杆位成为新的“第一人”。而其中74场胜利和72个杆位,是2013年他加盟德国车队后收获,包括他的近六次夺冠。

不仅如此,考虑到2021赛季沿用去年的赛车,以及个人状态的稳定性,汉密尔顿有望在今年把纪录提升到新的高度。

“我们一直与刘易斯保持一致,我们会继续合作,但是我们在2020年度过了不同寻常的一年,意味着完成续约需要一些时间,”梅赛德斯领队沃尔夫表示。“我们一起决定多延长一个赛季的竞技关系,并且开始一个长期项目,为我们共同分担的在我们这项运动里提高多元化的承诺迈出下一步。”

“刘易斯的竞技纪录与世界体育的最佳纪录平起平坐,并且他是我们品牌和我们合作伙伴的重要大使。过去八个赛季,梅赛德斯与刘易斯的故事已经载入了我们这项运动的历史簿,我们渴望竞争并添加更多篇章。”

日前,新上任的F1 CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利在接受Motorsport.com采访时,盛赞汉密尔顿把这项运动带来了“不同的维度”。

意大利人说道:“他是难以置信的车手,他是难以置信的人,他是难以置信的运动员而且远胜于此;我会说,他给F1带来了运动之上的不同的维度。”

去年,汉密尔顿在赛道之下积极参与黑人平权运动,并且发起了“汉密尔顿项目”,旨在帮助少数族群的人进入赛车行业工作。在多个场合接受采访时,他都表示希望在未来几年里继续借助F1的全球化平台,来扩大自己声音的影响力。

“刘易斯肯定是一位成功的F1大使,”多梅尼卡利继续表示。“他也能被视为其他价值观和相当有意义事情的大使。”

“他为他的生活做了重要的决定。我真心希望可以早些听到这些声明,因为从竞技角度来说,今年他将为难以置信的事情奋战。我能够想象对于这个新纪录的憧憬所带来的压力和激动,因为他将是一个绝妙的故事。”

不过汉密尔顿与梅赛德斯只续签一年合约,恐怕无法打消外界对他个人未来的疑问。2022年F1将进行技术规则改革,被认为意在颠覆梅赛德斯在赛道上的统治力。与此同时,当汉密尔顿在上赛季末因感染新冠病毒而错过萨基尔大奖赛时,乔治·拉塞尔代替参赛后一鸣惊人,激发了舆论对于扶正这位年轻车手的呼声。

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and the Mercedes team celebrate after having secured a seventh world drivers championship title

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images