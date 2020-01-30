汉密尔顿与梅赛德斯双双否认传闻

当卫冕世界冠军车队悄然将目光投向今年的第七个F1双料冠军之际，自年初以来便有大量报道暗示其车手阵容和未来或存在变数。

最近几日有各种报道称，汉密尔顿和梅赛德斯之间关于新合同的谈判因工资问题而陷入僵局，由此推断这种僵局可能会促使英国人从2021年起转到法拉利。

然而在Instagram上，汉密尔顿对任何关于合同冲突的言论都不屑一顾，并证实了自己与梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫的谈判甚至还未开始。

“仅供参考，我和托托甚至还没有谈到合同，”英国人表示，“目前没有进行任何谈判，媒体在编故事。”

关于汉密尔顿尔顿的猜测，正值外界对于梅赛德斯在这项运动中的长期前景有新的传言诞生之际，在该车队签署新的《协和协议》之前，其未来并不能得到保证。

本周《Autocar》的一篇报道称，梅赛德斯准备在其母公司戴姆勒的下一次董事会上讨论退出F1的事宜，并暗示将在2月12日召开董事会。

然而据了解，该日期没有安排任何会议。同时戴姆勒首席执行官也驳回了任何关于其准备退出F1的言论。

在柏林举行的德国汽车业年度招待会上，当被路透社问及梅赛德斯是否准备退出F1时，戴姆勒首席执行官Ola Kaellenius简明地回应：“这并不属实。”

几个月前就有消息称，梅赛德斯正在评估其在F1的未来，因为F1正进入一个新时代，并将从2021年开始引入预算帽。然而，随着现有的协和协议将在今年之后到期，理论上来说，它的情况与其他车队没有什么不同。

沃尔夫在上个赛季末曾表示，所有迹象都表明德国汽车制造商会做出承诺。但在合同签署之前，任何事情都尚且待定。

在接受Motorsport.com的独家采访时，沃尔夫谈到了从2021年起梅赛德斯的命运。奥地利人表示：“一切都表明我们会留下来。但这不是必然的。”

“我们正在讨论新的协和协议。与此相关，且不止于此，我们正在讨论汽车的发展及其对于这项运动的影响。”

《Autocar》报道暗示，梅赛德斯的一个选择可能是将其车队出售给阿斯顿·马丁，但保留其F1客户引擎供应商的身份。目前它已经与迈凯伦、Racing Point和威廉姆斯签订了长期合同。

然而，这一说法已经被沃尔夫所驳回。他表示，如果梅赛德斯没有一支厂队，它将没有任何意义继续参与F1。

“我们有四支提供引擎的车队，包括我们自己，”他表示。“你可以怀孕，也可以不怀孕，但半怀孕是不可行的。因此，我们要么参与这项运动，要么退出。”

当被问及如果梅赛德斯作为厂队退出，其是否会继续留作发动机供应商时，沃尔夫表示：“我认为没有人会决定这么做（离开F1）。但如果出现这种情况，结果将是停止提供客户引擎。”

翻译/小飞侠