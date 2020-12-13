刘易斯·汉密尔顿承认在阿布扎比大奖赛里感到身体“极度地”没有达到应有的状态，但是他认为与梅赛德斯一起完成本次收官战，对2021赛季的准备有重要意义。
11月30日新冠病毒检测呈阳性之后，汉密尔顿缺席了萨基尔大奖赛。上周三，他通过了病毒检测后，获准参加2020赛季收官战。两天后的周五，距离他感染病毒仅仅过去了12天后，他就坐回了赛车。
不过在排位赛里输给梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯和拿到杆位的马克斯·维斯塔潘之后，汉密尔顿坦言自己的身体没有“百分百”恢复，因为他能感到肺部仍有不适。而上周日英国人以第三名完赛后坦言，能够完成比赛让他松了一口气。
“这对我真的是一场艰难的比赛，”他说。“全年我都觉得身体上很好，但是今天绝对不是。所以我很高兴比赛结束了。”
“身体上，极度地，我从没觉得这么吃力，我的身体感觉不怎么好。但是往好的方面看，我扛了过来。上周我不曾以为我会在这里。所以我真的对我的健康以及能够活着感到庆幸。
“期待在下一段时期期里恢复过来，然后重新开始训练，让我的身体达到我想要的样子。”
本赛季紧凑的17场比赛里，汉密尔顿在阿布扎比第14次登上领奖台。巴林的第二个周末，是他第一次缺席F1比赛，好在他与梅赛德斯都已经提前锁定了年度冠军。
汉密尔顿觉得与德国车队一起结束赛季，对2021年——届时可能迎来红牛的真正冲击——有重要意义。尽管他与车队还没有完成新合约的签订，但也在阿布扎比赛后新闻发布会上表达了他想要留下。
“我觉得（如果错过阿布扎比），从巴林的第一场到（2021赛季）第一场会是很长的间隙，”梅赛德斯车手说。
“所以对我来说，回来是绝对重要的，想继续与车队一起强势地结束这个赛季。我们没有获胜，但是第二和第三仍是很强的成绩。 作为一个团队，我们仍然在这场比红牛拿到更多的分数，所以仍然是很强的结果。
“明年毫无疑问这些家伙（红牛）会更强，因为现在比赛的这些赛车就是明年的赛车。我对明年会迎来的战斗充满期待。”
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|Formula 1
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|阿布扎比大奖赛
|车手
|刘易斯 汉密尔顿
|Author
|Frankie Mao
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汉密尔顿：与梅赛德斯一起收官对2021年很重要
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