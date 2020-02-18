汉密尔顿与梅西当选2020劳伦斯“最佳男运动员”

汉密尔顿在2019年第六次加冕F1世界冠军，距离追平迈克尔·舒马赫的“七冠王”纪录只有一步之遥。巴塞罗那球星梅西则在去年第六次当选国际足联最佳男球员。

欧洲时间2月17日晚上，第二十届劳伦斯奖颁奖典礼在德国柏林举行。本届“最佳男运动员”候选名单上还有第一位打破马拉松两小时大关的名将Eliud Kipchoge、MotoGP六冠王马克·马奎兹、去年第82次赢下PGA巡回赛的泰格·伍兹、第19次捧起大满贯冠军的拉斐尔·纳达尔。但是，汉密尔顿和梅西一同当选，也是劳伦斯奖诞生以来第一次有个人奖项被运动员分享。

汉密尔顿曾在2008年劳伦斯奖评选中，凭借前一年他在个人F1新秀赛季里的惊人表现，获得“最佳突破”奖。然而，他前五次夺得F1世界冠军，都没能帮助他拿到“最佳男运动员”。

“哇，这是难以置信的荣誉，”汉密尔顿发表了获奖感言，“我在一项赋予了我人生意义的运动中成长起来，我为它给我带来的成就充满感激。但是见证我成长的这项运动还不够多元化。这是我们一直面对的问题，我认为我们所有人都有责任利用我们的平台来实现这点，继续推动性别平等、有包容，确保我们加入到能够展示当今世界的行列中。”

汉密尔顿在感谢梅赛德斯从他13岁起就提供支持的同时，还赞扬了劳伦斯奖“在全世界范围内完成的难以置信的工作和改变人们的生活及给人们带来希望”。

自2000年劳伦斯奖首次举行以来，汉密尔顿是第三位当选最佳男运动员的F1车手。舒马赫曾在2002和2004年获得这项荣誉，塞巴斯蒂安·维特尔则在2014年脱颖而出。

2018年被评为“最佳团队”的梅赛德斯F1车队也进入了今年的候选名单，但是最终稳定的是去年夺得橄榄球世界杯冠军的南非橄榄球队。