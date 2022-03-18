汉密尔顿与国际汽联主席进行了“良好的会面”

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国际汽联的世界汽车运动理事会将在本周的巴林揭幕站前夕召开会议，讨论对于去年在阿布扎比发生的夺冠争议事件的最终调查结果。当时，马克斯·维斯塔潘在最后一圈比赛重启后逆转击败了汉密尔顿。

汉密尔顿此前曾表示，他希望国际汽联能公布完整的报告，以便车迷们能够充分了解原赛事总监迈克尔·马西未能执行两条相关运动规则之后所发生的事。

目前尚且未知这份报告是将全文发表，还是只公布部分内容。但汉密尔顿在巴林透露，他在周四与本·苏拉耶姆进行了会面。

“我认为，作为一项运动，保持透明是很重要的，”汉密尔顿表示。“我昨晚和穆罕默德进行了一次良好的会面，他同意这是我们作为一项运动应该采取的举措。”

“我期待着能看到这份报告，让大家知道这项运动是透明的，我们正在从过去发生的事情中汲取教训，并将继续做出改进。”

国际汽联在2月份宣布了一系列计划中的F1运作变化，包括任命两名轮值的赛事总监涅尔斯·维蒂奇和艾德瓦尔多·弗雷塔斯以取代马西，以及引入一项类似于足球中VAR系统的全新虚拟比赛控制室。

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

汉密尔顿表示，由于“一切都很顺利”，他还没有与本周末将担任巴林大奖赛赛事总监的维蒂奇见过面，同时也没有得到关于虚拟比赛控制系统的更多信息。

同时这位世界冠军补充表示， 自己或将因为没有参加上赛季末国际汽联的颁奖盛典而被罚款，但二者将共同努力，确保这些钱能用于帮助来自贫困背景的年轻人进入赛车工程。

而车手们对于正在进行的调查则持相左意见。红牛车手维斯塔潘认为没有必要公布完整的报告，Alpine的费尔南多·阿隆索亦赞同如此。

但汉密尔顿的梅赛德斯队友乔治•拉塞尔认为，“尽快”公布调查结果“非常重要”。

“很明显，在阿布扎比发生的事件没有达到我们所有人，包括所有的F1车迷、车手和车队期望的标准，”拉塞尔表示。“做出澄清是必要的。重要的是，我们所面对的问题已经过去了，我们显然需要继续前进，但不能把它掩藏起来。所以我们需要看到结果。”

翻译/小飞侠