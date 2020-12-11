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汉密尔顿：不需要在阿布扎比证明任何事

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汉密尔顿：不需要在阿布扎比证明任何事
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刘易斯·汉密尔顿从新冠肺炎中康复之后表示，参加阿布扎比大奖赛对他而言“不需要证明任何事情”。

汉密尔顿因为在巴林大奖赛后的新冠病毒检测呈阳性，而自我隔离了10天。直到本周三再次检测结果恢复阴性后，并且完成国际汽联和F1所有的防疫程序之后，他才获准参加本周末在亚斯码头赛道进行的2020赛季收官战。

上周末在萨基尔赛道的第二个周末，是汉密尔顿14年F1生涯里第一次缺席比赛。当时，收到梅赛德斯召唤顶替出场的乔治·拉塞尔的表现得到了一致好评。若非两次不走运的意外，他原本可能赢得个人F1生涯的第一胜。

在汉密尔顿看来，拉塞尔完成了惊人的工作。不过他以最快的速度回归，并不是为了再次证明自己。

“我只是想回来并享受这个周末，享受我做的事，今年工厂里的每个人付出了巨大的努力，与他们一起比赛是一种荣幸，”英国人说道。“本周末我们不需要证明什么，我不觉得我需要证明任何事情，只是来这里找点趣味。”

汉密尔顿在本周末第一节练习里名列第五，而第二节练习屈居瓦尔特利·博塔斯的标杆时间之后。英国车手坦言重回赛车就像‘第一天回学校那样”，尽管首节练习里他因为刹车系统问题而耽误。

“我非常非常高兴和庆幸今天早上能够回到这里，希望能强势地结束这个赛季，”汉密尔顿在赛后说。“我感觉像是第一天回到学校那样。

“对于第一阶段，绝对花了一点时间重新习惯，然后第二点是重新找到方向，但是并不差。我认为我们完成了绝大部分今天开始后错过的前40分钟里需要做的事情。

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Author Frankie Mao

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