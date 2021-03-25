汉密尔顿不认为2021赛季是谢幕演出

汉密尔顿在去年第七次夺得F1世界冠军，与迈克尔·舒马赫平起平坐。本赛季，英国人将向破纪录的第八冠发起挑战，同时无限接近大奖赛胜利场数、杆位次数破百。

不过，由于去年一系列的原因，包括汉密尔顿在倒数第二场比赛前感染新冠病毒，他与梅赛德斯的续约谈判受到严重耽搁。最终，双方直到二月才签署了新合约，但只是续约到2021赛季结束。

当时，梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示，双方只是不想再拖延，先落实今年的事情，而在赛季进行中对未来展开谈判。尽管如此，这不可避免地引起对汉密尔顿可能2021年结束后退役的猜想。

本周末新赛季即将在巴林揭幕。出席车手新闻发布会时，当汉密尔顿被问及2021赛季是否可能成为他的告别演出时，他回答说：“不，在我当前所处的位置上，我不觉得这是结局。

“当然，我们明年会有这些激动人心的改变。我认为这看起来会是最激动人心的赛季，我们有新车队、新制式，而且（竞争）更加接近。

“我不觉得我来到了终点，但只有接下来八个月左右的时间会让我知道，我会了解到我是否准备停下来。个人而言，我不认为我会。但你永远不知道。”

2022年F1将实施技术规则改革同时推出了诸多赛道下改善世界的美好行动。而这些都与汉密尔顿的理念不谋而合。

“就我们采取的行动、F1在技术方面的工作和创造一个平台来为更好的世界而努力来说，正处于最佳位置，”他说道。

“我热爱我所做的事情，我对这个赛季的到来比好长一段时间（我的感觉）更加激动。我刚才还跟‘博诺’（皮特·博宁顿）说，我对要开始比赛很激动，并且我们将在某种程度上迎来一场真正的大战。那是我永远热爱的。”