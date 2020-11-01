汉密尔顿“不能保证”2021年继续参加F1

汉密尔顿在伊莫拉获得了本赛季个人第九场胜利后，距离拿下个人第七个世界冠军近在咫尺。本场比赛，梅赛德斯创造了F1制造商车队“七连冠”的纪录，而且锁定了连续七年包揽双冠。

英国人与梅赛德斯的合约将在今年年底到期。虽然两者都明确表达了继续合作的意愿，但是至今没有续约，而这位已经改写了F1历史胜绩最多纪录的车手多次表示过他会考虑车队领队托托·沃尔夫对个人未来的决定。

沃尔夫虽然是车队的股东之一，但是作为管理者的合约也即将到期。在伊莫拉期间表示，奥地利人表示或在明年交出领队的工作。

在获得艾米利亚-罗马涅大奖赛胜利后的新闻发布会上，当被问到是否担心沃尔夫不再管理车队时，汉密尔顿回答说：“我不知道明年我是否会在这里，所以现在我一点也不担心。

“我明白并且托托和我做了很多深度交流，所以我非常非常清楚他的想法，我认为我们分享并承担了很多重任。

“我已经在这里很长很长时间了，我绝对能理解想从前线退下来一点，给一点时间给家里人等等。我不知道谁会取代他，他是一名领袖。他不会交给无法做这份工作的人、无法胜任的人。他会找到合适的人选。

“那是为什么我们能取得我们已经取得的成功，因为他找到了合适的人，把他们聚集在合适的岗位上，尽可能地发挥了每个人的才华。这是让车队里的每个人充分发挥他们的能力，所以他会找到某个能接替的人。但是这支车队不只是一个人，它拥有许多人。这是真正的集体努力。无论他今后想做什么，我都支持他。”

当被追问是否真的可能从F1离开时，刚刚取得了个人第93场胜利的英国人表示：“我们已经来到11月了，疯狂的是圣诞节已经不远了。自然地，我感觉很好且非常强壮。我觉得我还能继续比赛几个月，但是在托托和（职业生涯）保质期方面，有多件事情确实是我重点考虑的。

“我想明年在这里，但那肯定不能保证。有很多能让我兴奋的退役生活，所以让时间来告诉我们吧。”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1,, 1st position, and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, talk in Parc Ferme Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

沃尔夫考虑交权

沃尔夫在2013年与汉密尔顿同期加入梅赛德斯，在罗斯·布朗离任后成为车队的管理者。去年，车队顾问尼基·劳达的去世，让沃尔夫失去了好搭档和好伙伴。如今成为人父，以及近年来赛程日渐变成——刚刚被披露的2021年赛历上有多达23场比赛——令他承认感觉身心透支。

“事实是这真的消耗我们所有人，我始终保持一个观点，你不能从非常好退到好，因为那样就会有别人接棒，”沃尔夫在伊莫拉的比赛前说。

“我仍然觉得我能做出贡献。我实际上非常享受比赛周末。并且自从封国以来，我更加享受了。我只是需要思考我想在今后如何构建车队。”

梅赛德斯赢得了2014年混合动力时代以来的所有世界冠军头衔，车队也经历过高级管理层的新老交替，例如阿尔多·科斯塔和安迪·科威尔在过去两年里先后卸任。

“我们曾完成过非常好的责任交接，在保留公司的知识和高级领导层的同时，也没有阻碍人才的年轻化，”奥地利人继续道。

“这是我觉得非常有意思的地方，对于接下来的几年，会让我骄傲的是有新领队的崛起，接替我并且在我赝本应该做的领域做得更好。这对我是一个有趣的项目。

“我不认为我会让车队失望。我是股东，我会留在车队里，这是我与戴姆勒达成的共识，但是可能承担其他职能。无论是CEO或主席，我们还没想好。

“戴姆勒给了我很多选择。 但是，在我过渡到新角色之前，我需要确保有人能正在参加23场比赛，而我可以在Zoom会议上享受自己的时间。”