汉密尔顿不再与训练师科伦合作

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汉密尔顿与科伦的合作始于2016年，作为后者加入长期为F1车手提供训练指导的Hintsa Performance运动员训练机构之后工作的一部分。从那之后，英国车手四次夺得世界冠军并成为七冠王的过程中，科伦起到了重要作用。

比赛周末里，科伦不仅负责汉密尔顿的饮食控制和恢复训练，还经常充当他的司机。而且，她是汉密尔顿比赛之前，最后一个与他互动的重要人物。

不仅如此，在长期的合作中，汉密尔顿与科伦互相产生影响。在梅赛德斯车手的影响下，后者也转为了素食主义者。而在新西兰人的激励下，前者无论在比赛还是生活中更好地保持积极乐观的心态。

不久之前，科伦与往常一样陪同汉密尔顿在巴林参加季前测试和2023赛季揭幕战。然而在沙特的周五练习开始前，汉密尔顿在社交媒体上披露，俩人将不再继续合作。

“在过去的七年里，（科伦）一直在我身边，推动我成为最好的自己，”汉密尔顿写到。“因为她，我成为了更强大的运动员和一个更好的人。因此，今天我希望你们和我一起祝她一切顺利，她将在追求自己梦想的道路上迈出下一步。 感谢你所做的一切，我迫不及待地看到你的未来。”

Angela Cullen, Physiotherapist, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

科伦也在社交媒体上向她与汉密尔顿七年的合作关系致敬。“整整七年前的今天，我第一次站在澳大利亚大奖赛的F1围场里。今天我很激动地分享我将开启下一段冒险。”

“我非常感激并庆幸自己能在F1中拥有这段令人难以置信的旅程，我知道我的故事将继续。感谢（梅赛德斯）车队，他们在过去的七年里一直是我的家人。

“还有刘易斯·汉密尔顿，你是GOAT（历史上最伟大的人）！能与你并肩作战是如此的荣幸和高兴，我为你和你所取得的一切感到骄傲。谢谢你支持我，相信我，并向我展示了我们所有人的无限潜力。”

科伦现年48岁，在进入F1工作之前，她曾经代表新西兰曲棍球队参加过15至21岁级别的国际比赛，随后获得了健康科学和物理治疗学位。她曾在伦敦的英国体育学院工作，为英国奥林匹克代表团提供帮助，此外，她曾在2006年参加过哥伦比亚火地群岛的长距离骑行活动，期间每天骑行接近250公里。目前，她没有透露她接下来的具体计划。

与此同时，出现在沙特吉达的汉密尔顿没有其他熟悉的训练师陪伴。