汉密尔为苏西·沃尔夫骄傲

沃尔夫身为F1学院赛事的总经理，在本周末的澳大利亚大奖赛之前透露，她已经以个人名义向法国法院对国际汽联提起刑事诉讼。

去年年底，国际汽联声称有F1车队老板抱怨沃尔夫夫妇——托托·沃尔夫担任梅赛德斯车队领队——因为他们的工作而存在利益冲突，因此对俩人展开调查。然而出乎意料的是，所有其他九支F1车队一致否认曾向国际汽联进行投诉，导致该赛事管理机构只能放弃采取行动，

虽然此事在公开场合已经平息，但现在沃尔夫决定采取行动。她在个人社交媒体上写到： “国际汽联及其人员在此事上的行为仍然没有任何透明度或问责制。我觉得比以往任何时候都更重要的是站出来，谴责不当行为并确保人们承担责任。虽然有些人可能认为沉默可以免除他们的责任，但事实并非如此。”

近期国际汽联、整个F1运动在一定程度上陷入了信誉危机。年初，一名红牛车队的女员工向奥地利红牛公司投诉车队领队兼CEO克里斯蒂安·霍纳行为不雅。这一事件引起了轩然大波，但最终红牛公司在聘请独立大律师调查后取消了对霍纳的调查。

这名女员工在沙特阿拉伯大奖赛前被停职，而霍纳尽管遭遇丑闻，但始终继续履行他的职责。现在，这位女员工又向国际汽联投诉霍纳的行为。然而，同样是近期，国际汽联现任主席穆罕默德·本·苏拉耶姆，因为被爆曾在去年试图影响沙特阿拉伯和拉斯维加斯的裁判工作，也受到了内部调查，但很快也被取消。而所有这些事件中对外缺乏信息的交流，让国际汽联、F1赛事方面和红牛都受到了质疑。

墨尔本的媒体日，在被问及相关问题时，汉密尔顿坚决支持沃尔夫，称赞她为揭露缺乏责任感和透明度的组织和运动所做的努力。

“首先我为苏西感到无比自豪。 她是如此勇敢。 她代表着如此伟大的价值观。 她真是一位领导者，”汉密尔顿说到。“在一个人们经常保持沉默的世界里，她站起来传递了如此重要的信息。 我喜欢她打破陈规，从外部归档，因为在这项运动中，在国际汽联内部，确实缺乏问责制。”

“事情都是秘密发生的，没有透明度，显然也没有问责制。如果你没有这些，你怎么能相信这项运动以及这里正在发生的事情呢？希望她现在采取的这一立场能够带来改变，产生积极影响，尤其是对女性而言。”

“我们生活在这样一个时代：‘如果你提出投诉，你就会被解雇。’” 这是向世界展示的一个可怕的故事。因此，特别是当我们谈论这项运动的包容性时，我们需要确保我们忠于这里的核心价值观。”

汉密尔顿的梅赛德斯队友乔治·拉塞尔补充道：“你相信这项运动的领导者心里最关心的是最大利益，而不是他们自己的利益……当我们没有事实和数据，也没有透明度时，你总是认为有被隐藏的东西。这就是为什么现在对这项运动来说，向所有支持F1、观看F1、想要参与F1的人传递正确的信息如此重要，让事情不只是被掩盖起来。”