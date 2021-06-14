上个月，查尔斯·莱克勒克意外地在摩纳哥为法拉利拿到了杆位，帮助车队在SF21赛车速度不占优的情况下得以和红牛以及梅赛德斯分庭抗礼。

随后，尽管法拉利在巴库的排位赛前否认了车队能再次夺得杆位的说法，但摩纳哥人最终还是成功地拿下了两连杆。然而正赛对于莱克勒克来说格外的艰难，他一路滑落到了马克斯·维斯塔潘、刘易斯·汉密尔顿、塞尔吉奥·佩雷兹、皮埃尔·加斯利和塞巴斯蒂安·维特尔之后，最终仅以第四完赛。

比诺托在赛后承认，车队希望能在正赛拥有更好的表现以不辜负其杆位成绩。在巴库之后，暂时位居第三的意大利车队仅比身后的迈凯伦领先2分。

但同时比诺托也深谙法拉利的杆位实属“超长发挥”，而非目前车队水平的真实体现。就纯速度而言，跃马仍落后于红牛和梅赛德斯。

“毫无疑问，我认为我们的前面还有两辆更强大的赛车，”比诺托说道。 “在摩纳哥和巴库都能拿到杆位是很棒的，但我不认为这反映了我们整体的真实表现。我认为有两辆赛车更强。”

“但我们正在进步，因为我们正在了解我们的赛车。和赛季初相比，我们正在更好地发挥它的潜力。我们知道未来还会有一些进一步的发展。”

“所以总的来说，我认为这就是我们所处的位置。但从排位赛的表现来看，我认为我们可以期待在正赛拥有更好的车速。”

尽管比赛伊始，莱克勒克在使用软胎阶段的位置一路下跌，但比诺托还是对于他和队友卡洛斯·塞恩斯换上软胎后，在干净赛道上的车速感到满意。

“我们知道我们在使用软胎的时候总是异常艰难，”比诺托表示。“我认为事实上，软胎是让我们最头痛的。对于硬胎，尤其是在畅通的赛道上，我认为卡洛斯的速度是具有代表性的，我们具备竞争力。”

“毫无疑问，我们仍然需要在比赛中提高我们的速度。但从整体来说，我不认为我们在没有前车阻挡时的车速很慢。但正如两位车手都提到了，我们在遇到车流时非常挣扎。这也是我们需要集中分析的地方。”

翻译/小飞侠

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