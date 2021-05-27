莱克勒克在摩纳哥的比赛中经历了相当郁闷的一天。在前往发车区的途中，摩纳哥人的驱动轴出现故障，从而失去了杆位发车的大好机会。

然而他并没有以此为借口提前离场，而是和法拉利一起观看了比赛，甚至还与车队一起加入领奖台庆祝仪式，祝贺队友塞恩斯紧随马克斯·维斯塔潘获得亚军。

比诺托认为勒克莱尔的表现很好地说明了在艰难的2020年赛季后，马拉内罗的团队精神是多么的强大。

“我认为查尔斯随我们一起登上领奖台是非常积极的，”比诺托表示，“我认为这说明了他想为卡洛斯庆祝，也想和车队一起庆祝。”

“我认为这是非常积极的，因为他展示了我们现在的团队精神。我们都相信我们的项目，相信在未来我们会变得越来越强。”

尽管上周末法拉利因莱克勒克未能发车而损失了一个巨大的机会，但车队表示有足够的理由对蒙特卡洛的情况感到乐观。

比诺托补充道：“我认为本周末开始，从我们的赛车在摩纳哥最初的表现来看，总体上有很多积极的因素。”

“从周四开始，赛车在所有的阶段中都表现得很好。考虑到我们过去所处的位置，我认为这肯定是积极的。这表明赛车和车队正朝着正确的方向发展。这对卡洛斯来说也是非常积极的，这是他第一次代表法拉利登上领奖台。”

“卡洛斯从赛季一开始就表现得很出色，与车队融为一体，对赛车持有信心，我认为他和我们的第一个领奖台实至名归。我非常确定这不会是最后一次，将来他会收获更多。”

摩纳哥大奖赛的亚军是塞恩斯加盟跃马后的首个领奖台成绩，也是他个人在F1第三次以领奖台完赛。2019年巴西大奖赛后，随着刘易斯·汉密尔顿被罚，西班牙人后获得第三。去年在意大利的蒙扎，他获得第二名。

翻译/小飞侠

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