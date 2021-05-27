Tickets
登入

Motorsport Network

TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs

Download your apps

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权
TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs
Previous / 国际汽联前主席莫斯利因癌症去世 Next / 迈凯伦从没期望在摩纳哥登上领奖台
Formula 1 / Monaco GP 新闻

比诺托赞赏莱克勒克在摩纳哥与车队同台庆祝

By:
Translated by:
Frankie Mao

法拉利领队马蒂亚·比诺托对于查尔斯·莱克勒克在摩纳哥大奖赛后，留下与车队共同为获得登上领奖台的队友卡洛斯·塞恩斯庆祝的举行表示赞赏。

比诺托赞赏莱克勒克在摩纳哥与车队同台庆祝

莱克勒克在摩纳哥的比赛中经历了相当郁闷的一天。在前往发车区的途中，摩纳哥人的驱动轴出现故障，从而失去了杆位发车的大好机会。

然而他并没有以此为借口提前离场，而是和法拉利一起观看了比赛，甚至还与车队一起加入领奖台庆祝仪式，祝贺队友塞恩斯紧随马克斯·维斯塔潘获得亚军。

比诺托认为勒克莱尔的表现很好地说明了在艰难的2020年赛季后，马拉内罗的团队精神是多么的强大。

 “我认为查尔斯随我们一起登上领奖台是非常积极的，”比诺托表示，“我认为这说明了他想为卡洛斯庆祝，也想和车队一起庆祝。”

 “我认为这是非常积极的，因为他展示了我们现在的团队精神。我们都相信我们的项目，相信在未来我们会变得越来越强。”

尽管上周末法拉利因莱克勒克未能发车而损失了一个巨大的机会，但车队表示有足够的理由对蒙特卡洛的情况感到乐观。

比诺托补充道：“我认为本周末开始，从我们的赛车在摩纳哥最初的表现来看，总体上有很多积极的因素。”

“从周四开始，赛车在所有的阶段中都表现得很好。考虑到我们过去所处的位置，我认为这肯定是积极的。这表明赛车和车队正朝着正确的方向发展。这对卡洛斯来说也是非常积极的，这是他第一次代表法拉利登上领奖台。”

 “卡洛斯从赛季一开始就表现得很出色，与车队融为一体，对赛车持有信心，我认为他和我们的第一个领奖台实至名归。我非常确定这不会是最后一次，将来他会收获更多。”

摩纳哥大奖赛的亚军是塞恩斯加盟跃马后的首个领奖台成绩，也是他个人在F1第三次以领奖台完赛。2019年巴西大奖赛后，随着刘易斯·汉密尔顿被罚，西班牙人后获得第三。去年在意大利的蒙扎，他获得第二名。

翻译/小飞侠

shares
comments

Related video

国际汽联前主席莫斯利因癌症去世

Previous article

国际汽联前主席莫斯利因癌症去世

Next article

迈凯伦从没期望在摩纳哥登上领奖台

迈凯伦从没期望在摩纳哥登上领奖台
Load comments

About this article

Series Formula 1
Event Monaco GP
车手 查尔斯 莱克勒克 , 小卡洛斯 塞恩斯
车队 Scuderia Ferrari
Author Jonathan Noble

Trending

1
Formula 1

法拉利主席卡米莱利突然辞职

Latest news
格拉汉姆·斯托克尔：剑指国际汽联主席的安静革命者
Video Inside
Formula 1

格拉汉姆·斯托克尔：剑指国际汽联主席的安静革命者

19h
迈凯伦从没期望在摩纳哥登上领奖台
Formula 1

迈凯伦从没期望在摩纳哥登上领奖台

2021年5月27日
比诺托赞赏莱克勒克在摩纳哥与车队同台庆祝
Formula 1

比诺托赞赏莱克勒克在摩纳哥与车队同台庆祝

2021年5月27日
国际汽联前主席莫斯利因癌症去世
Formula 1

国际汽联前主席莫斯利因癌症去世

2021年5月24日
摩纳哥大奖赛：莱克勒克未战先退后，维斯套潘完美获胜
Formula 1

摩纳哥大奖赛：莱克勒克未战先退后，维斯套潘完美获胜

2021年5月23日
Latest videos
《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片 02:29
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：2020 F1艾米利亚-罗马涅大奖赛最佳照片

Jonathan Noble More from
Jonathan Noble
迈凯伦从没期望在摩纳哥登上领奖台
Formula 1

迈凯伦从没期望在摩纳哥登上领奖台

莱科宁因为在葡萄牙的撞车事故而遭儿子取笑 Portuguese GP
Formula 1

莱科宁因为在葡萄牙的撞车事故而遭儿子取笑

新款赛车服如何帮助格罗斯让从火海逃生 巴林大奖赛
Formula 1

新款赛车服如何帮助格罗斯让从火海逃生

Trending Today

法拉利主席卡米莱利突然辞职
Formula 1 Formula 1

法拉利主席卡米莱利突然辞职

Latest news

格拉汉姆·斯托克尔：剑指国际汽联主席的安静革命者
Video Inside
Formula 1 Formula 1

格拉汉姆·斯托克尔：剑指国际汽联主席的安静革命者

迈凯伦从没期望在摩纳哥登上领奖台
Formula 1 Formula 1

迈凯伦从没期望在摩纳哥登上领奖台

比诺托赞赏莱克勒克在摩纳哥与车队同台庆祝
Formula 1 Formula 1

比诺托赞赏莱克勒克在摩纳哥与车队同台庆祝

国际汽联前主席莫斯利因癌症去世
Formula 1 Formula 1

国际汽联前主席莫斯利因癌症去世

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权