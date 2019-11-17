比诺托认定维特尔/莱克勒克撞车是“愚蠢之举”

比赛进入尾声阶段，莱克勒克在一号弯超过维特尔后上升到第四。不久之后，俩人在向4号弯前进过程中，当维特尔试图从外线夺回位置时，发生了碰撞。

虽然维特尔向队友方向做出了移动并且引发了撞车，但是两位法拉利车手都没有受到处罚，因为赛会干事认定没有人需要负全责。而比诺托表示，法拉利会进行回顾，但不是为了寻找责备方或处罚任何一名车手。

“我们不会罚他们或找人责备，”比诺托说，“我认为今天他是可以自由战斗的。他们知道这点。原因是我们已经锁定了制造商积分榜第二名，而他们是为各自在车手积分榜上的排名战斗。”

“但是，‘自由战斗’不等于做出愚蠢的动作，特别是在队友之间——在两辆法拉利赛车之间。在我看来，今天（撞车）就是愚蠢之举。”

当被Motorsport.com问到他对于这次事故的想法时，比诺托表示只有等到他们下周会到马拉内罗基地后，才会进行全面的处理。

“我还没有仔细回顾，”意大利人说，“我不想今天做。我认为在最激烈的时候这么做，你可能会得出错误的结论。”

“我听了两名车手的阐述，但我们会有时间再与他们一起对今天发生的事情进行讨论，会有时间让车队分析所有的视频和数据。无论结果如何，最重要的是我们感到失望并且车队感到遗憾。”

“首先，两名车手因该向车队道歉，因为这次碰撞虽然非常小，但后果严重。这是不应该发生的蠢事。”

今年是四届世界冠军维特尔与2019年新队友莱克勒克搭档的第一个赛季，而俩人已经产生了紧张时刻，尽管那与法拉利使用车队指令有关，而不是处罚事故的危险。

（在巴西）法拉利从原先对两名车手实施车队指令换为允许他们互相竞争。对于这个战略，比诺托并不后悔。

“本赛季当我们试图控制车手的时候，我们受到批评，”他说，“当他们可以自由战斗的时候，我们也会受到批评，因为他们被允许自由战斗。我们决定做什么事，总是有原因的。而今天让他们比赛是没有错的。”

翻译/Amanda Zhu