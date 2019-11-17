登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2019 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous Next
Formula 1 / 巴西大奖赛 / 突发新闻

比诺托认定维特尔/莱克勒克撞车是“愚蠢之举”

shares
comments
比诺托认定维特尔/莱克勒克撞车是“愚蠢之举”
By:
2019年11月17日 下午11:20

法拉利领队马蒂亚·比诺托承认巴西大奖赛中塞巴斯蒂安·维特尔与查尔斯·莱克勒克的相撞实属“愚蠢之举“，并会在回到车队总部后进行处理。

比赛进入尾声阶段，莱克勒克在一号弯超过维特尔后上升到第四。不久之后，俩人在向4号弯前进过程中，当维特尔试图从外线夺回位置时，发生了碰撞。

虽然维特尔向队友方向做出了移动并且引发了撞车，但是两位法拉利车手都没有受到处罚，因为赛会干事认定没有人需要负全责。而比诺托表示，法拉利会进行回顾，但不是为了寻找责备方或处罚任何一名车手。

“我们不会罚他们或找人责备，”比诺托说，“我认为今天他是可以自由战斗的。他们知道这点。原因是我们已经锁定了制造商积分榜第二名，而他们是为各自在车手积分榜上的排名战斗。”

“但是，‘自由战斗’不等于做出愚蠢的动作，特别是在队友之间——在两辆法拉利赛车之间。在我看来，今天（撞车）就是愚蠢之举。”

当被Motorsport.com问到他对于这次事故的想法时，比诺托表示只有等到他们下周会到马拉内罗基地后，才会进行全面的处理。

“我还没有仔细回顾，”意大利人说，“我不想今天做。我认为在最激烈的时候这么做，你可能会得出错误的结论。”

“我听了两名车手的阐述，但我们会有时间再与他们一起对今天发生的事情进行讨论，会有时间让车队分析所有的视频和数据。无论结果如何，最重要的是我们感到失望并且车队感到遗憾。”

“首先，两名车手因该向车队道歉，因为这次碰撞虽然非常小，但后果严重。这是不应该发生的蠢事。”

今年是四届世界冠军维特尔与2019年新队友莱克勒克搭档的第一个赛季，而俩人已经产生了紧张时刻，尽管那与法拉利使用车队指令有关，而不是处罚事故的危险。

（在巴西）法拉利从原先对两名车手实施车队指令换为允许他们互相竞争。对于这个战略，比诺托并不后悔。

“本赛季当我们试图控制车手的时候，我们受到批评，”他说，“当他们可以自由战斗的时候，我们也会受到批评，因为他们被允许自由战斗。我们决定做什么事，总是有原因的。而今天让他们比赛是没有错的。”

翻译/Amanda Zhu

Next article
汉密尔顿“完全接受”与阿尔本撞车的责任

Previous article

汉密尔顿“完全接受”与阿尔本撞车的责任

Next article

红牛为“勇敢”决定奖励妈妈策略师登台

红牛为“勇敢”决定奖励妈妈策略师登台
Load comments

About this article

Series Formula 1
Event 巴西大奖赛
车手 塞巴斯蒂安 维特尔 Shop Now , 查尔斯 莱克勒克
车队 Scuderia Ferrari
Author Scott Mitchell

Formula 1 Next session

巴西大奖赛

巴西大奖赛

14 11月 - 17 11月

Trending

1
Formula 1

霍纳：阿尔本证明“是金子总会发光”

Latest videos

马石油为2020赛季F1招募赛道油液工程师 01:14
Formula 1
2019年8月21日

马石油为2020赛季F1招募赛道油液工程师

河内赛道模拟圈 01:47
Formula 1

河内赛道模拟圈

第一轮季前测试总结 12:51
Formula 1

第一轮季前测试总结

维斯塔潘首次接受“公共服务”处罚管用吗？ 09:34
Formula 1

维斯塔潘首次接受“公共服务”处罚管用吗？

吉尔·德法兰谈论迈凯伦2019年新车手阵容 04:23
Formula 1

吉尔·德法兰谈论迈凯伦2019年新车手阵容

Latest news

霍肯伯格或在2020年彻底休假
F1

霍肯伯格或在2020年彻底休假

奥康将代表雷诺参加阿布扎比测试
F1

奥康将代表雷诺参加阿布扎比测试

迈凯伦：2020年不会铁定获得第四名
F1

迈凯伦：2020年不会铁定获得第四名

霍纳：阿尔本证明“是金子总会发光”
F1

霍纳：阿尔本证明“是金子总会发光”

国际汽联：汉密尔顿选择放弃为自己申辩
F1

国际汽联：汉密尔顿选择放弃为自己申辩

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2019 Motorsport Network. 保留所有权