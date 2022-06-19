比诺托认为F1车队需要帮助F1新赛事总监们改进工作

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在2021赛季末经历了一个灾难般的阿布扎比大奖赛后，国际汽联被迫对自己监管F1比赛的方式进行修改，赛事总监迈克尔·马西“下课”。取而代之的是，这一职务由尼尔斯·维蒂奇和爱德瓦尔多·弗雷塔斯两人分担，他们也将能得到更多的协助。

不过，2022赛季进行到三分之一，期间，赛事控制方面依然因为缺乏一致性的问题，受到来自车队和车手们的猛烈批评。最新的争议聚焦在马克斯·维斯塔潘在摩纳哥逃过了一次处罚后，F1维修区出入口压线规则的措词和适用性问题，而车队也对如何判罚车手的防守动作寻求更多的一致性。

在这样的情况下，阿尔法·罗密欧车手瓦尔特利·博塔斯表示“一个赛事总监会比两个好”；哈斯车手凯文·马格努森说现在“要真正理解规则变得更难了”。小红牛车手角田裕毅的态度更鲜明，他说：“我不信任国际汽联。每一次都非常不一致。我已经收到4次警告了，最新一次是在摩纳哥，我还是不知道为什么。”

法拉利领队比诺托承认缺乏一致性也让车队感到困扰，不过他说车队应该肩负起责任，给出建设性的反馈意见从而帮助赛事控制走出困境。

在巴库被问到相关问题时，比诺托说：“如果看看这个赛季的开始阶段，作为法拉利，显然我们是不满意的。我觉得很多时候判决对我们不利，不过事情就是这样。我们理解其中的困难。我想为了让他们改进，我们也需要为他们提供帮助。“

”我觉得车队和赛事总监之间需要合作，确保他们能够理解，然后尽快做出改进。毫无疑问赛季目前为止的情况是，有些时候判决根本不一致，我想我们不能否认这一点，正如我们也无法否认这不是一项轻松的工作。这需要时间。我们只是要尽可能地加快步伐。”

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Photo by: Ferrari

阻止车队领队和赛事控制之间进行不必要的无线电交流，以及不再播出它们，或多或少避免了一些公众的怒火——这些怒火有时候对2021赛季造成了伤害。

不过，梅赛德斯领队托托·沃尔夫承认，赛事总监依然“容易受到批评”。因此，他认为当总监犯错时，车队应该对他们有些同情心。

“正如马蒂亚所说，这是一项困难的工作，因为你还在聚光灯下，显然在摩纳哥，又碰上那样的天气和气候，然后突然间你就要作出决定，这是非常非常困难的，”沃尔夫解释道，“我觉得比赛越多，他们就会越有经验，他们也能更好地应对F1所带来的的压力。“

”不过他们是F1的一部分，就和车队一样。车队会犯错，因为轮胎没弄好，或者策略没用对。同样的赛事总监也身处火线。所以，我想这对所有人来说都是一样的。”

哈斯车队领队冈瑟尔·斯泰纳认为，阿布扎比大奖赛的余波会继续让大家对赛事总监下的决定高度关注。不过，他表示目前分别裁判了6场和2场的维蒂奇和弗雷塔斯“干得不错”。

“在去年的阿布扎比比赛之后，赛事总监比以往好多年都更受关注，所以，大家都盯着他们，每犯一个小小的错误都会收到比之前更多的批评，这可不好受。我们只是要多给他们点时间，我想他们会做到的。他们之前没有当过F1赛事总监，现在干得不错。”