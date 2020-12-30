比诺托：舒马赫会在F1新秀赛季遭遇”困难“

年轻的舒马赫是法拉利赛车手学院的一员。在今年赢得F2总冠军后，2021年他将代表哈斯车队首次征战F1。

由于舒马赫在初级系列赛中表现出了自己总在第二个赛季达到巅峰状态的特点，且正是在参加F3和F2的第二个赛季赢得了总冠军，因此法拉利认为德国小将在F1中的表现也可能与此相仿。

当被问及对于舒马赫表现的预期时，比诺托表示：“我认为开局对他来说会很困难。如果看看他过去的经验，无论是F2还是F3，通常他在第二个赛季的表现最好，而不是第一个赛季。”

“与查尔斯（莱克勒克）相比，查尔斯通常在第一天就非常快。我认为米克也有自己成长起来的方式，他会在第一个赛季，甚至是第二个赛季的伊始学习很多。然后在第二个赛季的后半段，他会变得非常强大。

“所以这就是为什么我认为拥有两个赛季对他来说很重要。但在第二年，我期待看到与第一年相比的进步。”

同时比诺托很清楚，法拉利的年轻车手项目不仅仅是为了让车手们为F1做好准备，更是为了让他们为未来驾驶马拉内罗打造的赛车严阵以待。

“FDA（法拉利赛车手学院）的项目不是为了培养F1车手，而是为了培养他们有朝一日能驾驶法拉利赛车、一辆红色的座驾，”意大利人表示。

“我认为，当你从F2跃入F1时，第一年不可能直接驾驶一辆红色赛车，因为那意味着责任太重，经验不足。”

当被问及未来两年舒马赫在哈斯需要拿出怎样的表现，才足以争取法拉利的席位时，比诺托表示关键在于“比赛的稳定性和获得可观的积分”。

“我真的希望他能证明自己在F1中的速度有多快，无论在是排位赛还是正赛中，”比诺托表示。“但更重要的是，他必须证明自己在比赛中的速度非常强大，并且总是能驾驶赛车带回不错的名次。”

“卡洛斯（塞恩斯）在这方面做得很出色。通常情况下，他会以一个比排位赛更好的位置结束比赛，这就是我对一名车手的期望，也是未来两年我对米克的期望。”

翻译/小飞侠