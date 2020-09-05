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比诺托“自问”是否能带领法拉利走出困境

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比诺托“自问”是否能带领法拉利走出困境
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法拉利车队领队马蒂亚·比诺托承认，在本赛季开局遭遇困难之后，他曾质疑自己是否是带领车队的合适人选。

法拉利在2020赛季开始后掉出了“第一集团”，并且在上周末的比利时大奖赛中遭遇滑铁卢，经历了近年来最没有竞争力的一场比赛。

意大利车队在2020年面临的困难，既有引擎失去动力，也有赛车阻力过大，从而激起了车队需要对高层进行调整的提议。

虽然比诺托知道他得到了法拉利高层的全力支持，所以他从不为这些舆论感到困扰，但是透露他也确实认真思量了自己的岗位。

在接受意大利《晚邮报》采访时，比诺托被问到他可曾感到自己职务不保，而他回答说：“老实说我从没有这样觉得，因为我知道我有我领导的支持。但是我也问过自己，我是否是车队领队的合适人选。”

比诺托表示他最终得到的结论，是他有能力帮助法拉利扭转局面，尽管他承认他也许没有把每件事都做到完美。

“我原本可能在有些领域做得更好，例如技术部门重组本可以更早地完成，”他说。“但是我相信我在F1已经25年，以及对这家公司的了解，是做好这份工作的关键因素。”

法拉利在早些时候重组了技术部门，比诺托卸去了他在技术领域的繁重工作，把精力更多地放在需要他花更多时间的地方。

比诺托表示，他也许把太多时间放在《协和协议》框架制订的讨论中，而这意味着车队某些领域的工作没有得到应有的重视。

“作为领队，第一角色不是技术方面的，他说道，”我们完成了查尔斯（莱克勒克）的续约和（卡洛斯）塞恩斯的招募，以及很多其他方面的事情。“

“可能对技术工作的关注少了一些，让我们没能充分完成任务委派架构的组织，但是不要忘记，我在一年半前才紧急接任车队领队职务。所有的胜利循环都显示了这需要时间。

“当我回顾法拉利在1995和2000年的时候，很多事情都已经发生了变化。这次重组不会是最后一次。“

比诺托同时表示，尽管法拉利CEO路易·卡米莱利和主席约翰·埃尔坎在性格方面与已故的塞尔吉奥·马奇奥内非常不同，但是他们没有外界所说的那样对车队缺乏关心。

“这是我听到的最离谱的事情之一，”比诺托补充道，“我不是一个人，这点我可以保证。我收到他们的意见，当然他们的领导风格与我们以前的不同。但我不是单打独斗，我不是。“

翻译/Vandy

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