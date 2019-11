比诺托：维特尔/莱克勒克撞车发生在今年算“走运”

在已经无关痛痒的巴西大奖赛中,维特尔和莱克勒克在尾声阶段的争夺中发生了碰撞,结果双双退赛。

本赛季第一次搭档以来,四届世界冠军维特尔和上升势头猛烈的莱克勒克之间的关系起伏不断。特别是下半赛季,蒙扎排位赛莱克勒克的压车争议之后,维特尔在俄罗斯拒绝履行赛前的约定,让俩人的关系不断受到考验,而他们还将在2020赛季继续做队友。

“我读到和听到的肯定与我在车队内见到的情况有相当大的差别,”比诺托在英特拉格斯比赛后说,“蒙扎的事情在管理起来挺不容易。他们不得不面对面、开诚布公地把事情说清楚。俄罗斯之后也是如此。”

“我认为总体来说,他们在赛季初并不熟悉,当前他们有着良好的关系,相处得不错。但是这次的事情肯定没有好处,但我认为也没有大影响。我更把这视为替明年做准备的机会。在有需要的地方,把事情说清楚。”

在本赛季已经共同参加的20场比赛中,莱克勒克与维特尔的排位赛成绩对比为11:9,而胜绩方面摩纳哥人也领先一场。显然,21岁的莱克勒克在替换了老将基米·莱科宁后,将法拉利的内部竞争提升了一个级别。

赛季初,比诺托坚定地树立维特尔为“一号车手”——如今实际以形同虚设,而且经历蒙扎和索契的争议事件后,也坚称管理这样的组合是“难得的乐趣”。

巴西赛后,意大利人仍旧坚持这个观点,而且声称他庆幸撞车发生了在了今年,因为这让他能为明年如何协调两位车手做准备。

“我认为确信这是难得的乐趣,因为他们都是优秀的车手——非常优秀的,”比诺托表示,“他们对彼此是一种动力或标杆。我们见识到今年他们的进步。塞巴在下半赛季里的速度绝对非常快。所以我认为这仍然是奢侈的。”

“对于昨天发生的状况,我甚至想说发生在今年算走运,因为至少我们有机会与他们就明年的情况讲清楚:我们需要避免哪些情况。所以我很乐意利用这个机会,至少与他们明确未来的事项。”

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari SF90 and Charles Leclerc, Ferrari SF90

比赛结束后,维特尔在电视采访区不愿多做阐述,而莱克勒克轻描淡写地表示不会影响俩人继续合作。之后,法拉利没有让两名车手面见文字媒体,只让比诺托单独接受媒体的拷问。本赛季第一年担任跃马领队的比诺托表示,会在事态平息、回到马拉内罗后来处理圣保罗的事情,而且他坚持目的不是责备车手,而是要认清错误。

“我认为重点不是管理,而是承认究竟是什么行为、错误是什么,”他说,“无论你是车手还是工程师,无论你做什么工作,重要的是承认错误,因为这样会让你提高。”

“所以我认为对两名车手来说重要的是理解发生了什么,不能在热头上进行,而是等我们回到马拉内罗后一起来理解所发生的事情、错在哪里。而且我不是责备他们,而是由他们承认错误。”

在车手内耗问题上,梅赛德斯领队托托·沃尔夫——缺席了巴西大奖赛——最有经验。2016年汉密尔顿与尼科·罗斯伯格在西班牙大奖赛第一圈相撞退赛后,德国车队定下了内部交战守则,通过一定的约束来避免车手内战对集体利益造成的损害。

当被问到是否有意效仿沃尔夫时,比诺托回应说:我们不知道托托怎么做的,不想判断,也没有兴趣。”

“但是我们肯定需要澄清,车队里有谁、什么是愚蠢的、什么不蠢的。任何行为都是极限的,当你撞车的时候,肯定出了差错。但是当你们可以自由战斗的时候,你们就可以自由战斗,只是能冒多少风险是驾驶问题。肯定的是今天的冒险是没有必要的。”

前法拉利功勋技术总监、现任F1竞赛事务主管罗斯·布朗建议维特尔和莱克勒克向刘易斯·汉密尔顿学习,应该主动承认错误,就像英国人第一时间为撞到眼看能首次登上领奖台的亚历山大·阿尔本道歉。

布朗也同时再次忠告比诺托必须处理好车手内部竞争的问题。“如果法拉利真的想终结梅赛德斯的统治,不只需要在明年为车手打造更有竞争力的赛车,还必须确保此类事故不会再次发生。F1是一项团队运动,特别是在马拉内罗。”

Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari, and Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, on the pit wall

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images